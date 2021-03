WK-KWALIFICATIES. Doelman van Union trekt in één tegen één met Ronaldo tot twee keer toe aan langste eind, Bale pakt verguisde Tsjech aan

GROEP A: Anthony Moris behoedt Ronaldo van goal nummer 104, dubbel van Mitrovic

Een moment dat Anthony Moris (30) niet gauw zal vergeten. Toen de doelman van straks promovendus Union gisteravond in het Stade Josy Barthel Cristiano Ronaldo (36) moederziel alleen op hem zag afkomen, moet hij gedacht hebben weinig kans te hebben. Maar Moris, die in België ook al het doel van Standard, STVV, KVM en Virton verdedigde, kwam zowaar als winnaar uit de bus. Zelfs toen Ronaldo in de herneming nog een keertje mocht proberen. Uiteindelijk kwam de bal via Rafa Silva opnieuw bij Ronaldo terecht en kon hij wel scoren, alleen maar om die goal wegens buitenspel afgekeurd te zien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Luxemburger Gerson Rodrigues had er zowaar 1-0 van gemaakt, op slag van rusten maakte Liverpoolspits Jota gelijk. Ronaldo sloeg toe snel in de tweede helft, waardoor hij sinds 2004 (!) al in elk kalenderjaar gescoord heeft voor de nationale ploeg van Portugal. Aan 103 goals zit hij nu, nog wat dichter in de buurt van het all-time topschuttersrecord van de Iraniër Ali Daei. Nummer 104 voorkwam Moris dus, waarna Joao Palhinha er nog 1-3 van maakte. Bij Luxemburg, met Standard-back Laurent Jans in de basis, zag Maxime Chanot nog rood. De gewezen verdediger van Kortrijk speelt nu voor het Franse Nancy.

Volledig scherm © EPA

Net als Servië telt Portugal 7 op 9, nadat ze het voorbije weekend niet konden winnen in Servië ondanks een bal van Cristiano die duidelijk over de lijn was. De Serviërs wonnen gisteravond met de nodige moeite in Azerbeidzjan (1-2). Beide Servische doelpunten kwamen op naam van voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic.

Volledig scherm Aleksandar Mitrovic scoorde twee keer bij Azerbeidjan. © REUTERS

GROEP E. Controversiële elleboogstoot van Gareth Bale

In de poule met België speelde won Wales ietwat verrassend van Tsjechië, dat het zaterdagavond goed deed tegen onze Rode Duivels (1-1), dankzij een late kopbalgoal van Man United-aanvaller Daniel James. Bale pakte uit met de knappe assist en was erna ook nog ‘goed’ voor een controversiële elleboogstoot. De Welshman, door Real Madrid uitgeleend aan Tottenham, plantte zijn arm in minuut 87 immers even recht in het gezicht van Ondrej Kudela, een speler die in Groot-Brittannië weinig respect geniet nadat hij in het beladen Europa League-duel tussen Slavia Praag en Glasgow Rangers Glen Kamara racitisch bejegend zou hebben. Een onderzoek van de UEFA is lopende.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op Sky Sports luidde het bij de commentator als volgt: “Ik ben er zeker van dat vele mensen het niet al te erg vinden dat net Kudela de klap in het gezicht te incassseren krijgt.” Kudela moest na verzorging de strijd staken en werd gewisseld.

Tsjechië verloor even voor de pauze spits Patrik Schick die zich al te opvallend revancheerde (zie video hieronder), ook Wales eindigde de match met z’n tienen na een late tweede gele kaart voor Connor Roberts.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

GROEP G: Oranje haalt uit, ex-Gent-spits Sorloth bezorgt Noorwegen driepunter

In groep G heeft Nederland zwaar uitgehaald op bezoek bij voetbaldwerg Gibraltar. Voor de rust liep het nog ietwat stroef, al dook Oranje dankzij Berghuis wel met een 0-1-voorsprong de kleedkamer in. Na de rust walsten de troepen van bondscoach Frank de Boer over Gibraltar. Eindstand: 0-7.

Minder makkelijk ging het voor Noorwegen. Niet Erling Haaland, maar ex-Gent-spits Alexander Sorloth tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1.

In de derde partij uit groep G moest Turkije dan weer tevreden zijn met een punt na een spektakelstukje tegen Letland. In Istanboel werd het 3-3. In de stand leiden de Turken met 7 punten, maar ze voelen de hete adem van Nederland, Montenegro en Noorwegen in de nek. Die drie landen hebben elk 6 punten.

Volledig scherm © EPA

GROEP H: Laifis en co nemen scalp Slovenië, ook Kroatië en Slovakije aan het feest

In groep H haalde Cyprus het in de hoofdstad Nicosia met 1-0 van Slovenië. Middenvelder Ioannis Pittas scoorde op slag van rusten het enige doelpunt van de wedstrijd. Standard-verdediger Kostas Laifis stond de hele wedstrijd centraal achterin bij het thuisland.

Vice-wereldkampioen Kroatië zette Malta met droge 3-0-cijfers opzij, onder meer dankzij een doelpunt van ex-Club-speler Ivan Perisic. Naast Cyprus en Kroatië mocht ook Slovakije juichen. In eigen huis wonnen de Slovaken met 2-1 van Rusland. In de groepsstand delen Kroatië en Rusland de leiding met 6 punten, Slovakije heeft er 5.

Volledig scherm Laifis in duel met Zahovic. © AP