Will Still klopt nu ook Philippe Clement en Monaco: Reims al 17 competitiematchen ongeslagen

La Liga Het spel op de wagen in Spanje: Real Madrid plant spoedover­leg over vermeende corruptie FC Barcelona in ‘zaak-Negreira’

Het Spaanse gerecht beschuldigt huidig competitieleider FC Barcelona, voormalige bestuurders van de club en ex-scheidsrechtersbaas José Maria Enriquez Negreira van corruptie, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte in de zaak rond verdachte geldstromen van de Catalaanse topclub richting Negreira, zo maakte een Barcelonese rechtbank bekend. Real Madrid belegt speciaal daarvoor morgen een raad van bestuur in.