Will Still (28) straks jongste trainer ooit in hoogste klasse? Britse Belg in pole position om Losada op te volgen

Beerschot lijkt niet van plan om de opvolger voor Hernan Losada ver te gaan zoeken. Aan assistent Will Still werd gevraagd of hij wil overnemen tot (minstens) het einde van het seizoen. Still wordt op het Kiel hoog ingeschat, kent de groep en is zeker niet de duurste optie. Bovendien lijkt het behoud Beerschot niet meer te kunnen ontglippen, dus een beetje experimenteren kan op zich weinig kwaad.

Trainerscursus

Still - die in 2014 begon als videoanalist onder Yannick Ferrera bij STVV - kan ook met Losada naar de VS, maar de Britse Belg is gezond ambitieus en zal een kans als T1 wellicht niet laten schieten. In 2017 deed de broer van Ivan Leko's rechterhand Edward Still trouwens al enige trainerservaring op als depanneur bij Lierse (in 1B). Onder Still wonnen de Pallieters toen zeven matchen op een rij, maar omdat de jonge coach destijds niet over het vereiste trainersdiploma beschikte, volgde toch een gedwongen afscheid. Ondertussen volgt Still de Pro Licence trainerscursus, dus dat is geen beletsel meer. (KDC/JSe)