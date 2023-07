Wie zijn de favorieten? En waarom is er protest? Alles wat u moet weten over het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland

Wie zijn de favorieten?

Met tweevoudig regerend wereldkampioen De Verenigde Staten is er één grote topfavoriet. De VS won in totaal vier van de acht WK’s voor vrouwen en is opnieuw de te kloppen ploeg. Naast hen wordt ook Canada, olympisch kampioen op de Spelen in Tokio in 2020, tot de favorieten gerekend. De twee Noord-Amerikaanse landen krijgen concurrentie van een handvol Europese landen. Onder andere huidig Europees kampioen Engeland, dat evenwel met veel blessures moet afrekenen. Ook Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland en Zweden worden tot de outsiders gerekend.

Waar zijn de Red Flames?

Zoek niet naar de poule van de Red Flames op dit EK. Anders dan pakweg Haïti, Zambia, Vietnam, Panama of de Filipijnen wist onze nationale vrouwenploeg zich niet te kwalificeren voor het WK. In oktober vorig jaar werden de Belgische dames, toen nummer 19 op de wereldranglijst, in de eerste van twee barragewedstrijden geëlimineerd door toenmalig nummer 27 Portugal. De WK-droom lag gelijk aan diggelen.

Volledig scherm De Red Flames, begin oktober in het Portugese Barcelos. Onze dames sneuvelden in de barragewedstrijd en zijn er straks niet bij op het WK. © Photo News

VAR moet zich verantwoorden

Voor het eerst tijdens een eindtoernooi van FIFA zal de VAR haar beslissingen toelichten via een microfoon. Zowel de toeschouwers in het stadion als de mensen voor de buis krijgen zo uitleg bij beslissingen. Het is een manier om de druk op de scheidsrechters te verlichten. “We hebben hen gevraagd om natuurlijk over te komen,” aldus Pierluigi Collina, voorzitter van het scheidsrechtercomité van FIFA. “Ze moeten geen script volgen.”

Het overleg tussen de scheidsrechter en de videoref zal niet waarneembaar zijn - enkel de eindbeslissing zal tot in de tribunes of de huiskamer te horen zijn.

Volledig scherm © AP

Recordpremies, maar toch protest

135 miljoen euro. Dat is de totale prijzenpot voor het WK - een vijfvoud van wat in 2019 werd uitgereikt. En toch is er andermaal protest, deze keer van gastland Australië. In een video spreken de speelsters zich uit over genderongelijkheid wat het prijzengeld betreft. Bij de mannen viel er in Qatar eind vorig jaar zo’n 400 miljoen euro te verdienen. Een bedrag dat in schril contrast staat met wat in Australië en Nieuw-Zeeland te verdienen valt, zo zijn de gastvrouwen van oordeel. Niet alleen de premies zijn ongekend hoog, ook de ticketverkoop was nooit eerder groter bij een WK voor vrouwen. Aan de vooravond van het WK gingen maar liefst 1,4 miljoen tickets de deur uit - goed voor een absoluut record.

Wie zijn de sterspelers?

In het gastland Australië zullen alle ogen gericht zijn op Chelsea-speelster Sam Kerr. Uithangbord van The Matildas, alsook all-time topschutter en aanvoerder. In mei droeg ze zelfs de Australische vlag bij de kroning van King Charles III. Alexia Putellas, huidig Ballon d’Or-winnaar, wordt wereldwijd aanzien als de beste speelster. De middenvelder van FC Barcelona won twee keer de Champions League en hoopt Spanje zo ver mogelijk te brengen op het WK. Andere topspeelsters zijn Ada Hegerberg (Noorwegen), Alex Morgan (VS), Keira Walsh (Engeland), Alexandra Popp (Duitsland), de Braziliaanse Marta of de sterke Franse Wendie Renard.

Volledig scherm Sam Kerr. © AFP