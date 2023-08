Wie is Ouzraoui Diki, de straatvoetbalster uit Molenbeek die met Marokko op het WK furore maakt?

Het Marokkaanse voetbal beleeft een geweldige periode. Nadat de mannen op het WK in Qatar de kwartfinales bereikten, maken ook de vrouwen indruk. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland veroverden ze een plek in de achtste finales, na zeges tegen Zuid-Korea en Colombia. Duitsland werd genadeloos uit de groepsfase gekegeld.

Een hoofdrol in de beslissende match tegen Colombia voor een plaats in de volgende ronde: Sakina Ouzraoui Diki. Ze reageerde attent na een gestopte penalty en bracht voor, Lahmari legde de winning goal binnen.

Vrijer

Ouzraoui Diki valt op met haar technische bagage en snelheid. Én ze heeft een Belgische link. Ze is geboren in Barcelona maar verhuisde op haar zesde met haar ouders naar Brussel. Daar leerde ze op de pleintjes aan de Ninoofsepoort de liefde voor de bal kennen. “Ik krijg steeds te horen dat ik als een straatvoetballer speel. Dat is een compliment”, zei ze vorig jaar tegen Bruzz. “Mahrez zei ooit dat straatvoetballers een tikkeltje extra hebben. Iets wat je niet in een club kan leren. Op een pleintje voel je geen stress, je kan veel vrijer spelen.”

De vinnige spits sloot zich aan bij RWDM. In 2018 trok ze naar RSCA Women. Vorig seizoen ging ze een jaartje bij Club YLA voetballen, maar na twaalf maanden keerde ze terug naar Anderlecht. Inmiddels staan er vier titels in de hoogste klasse op haar palmares. “Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn. En toon dat niets onmogelijk is. Dat je het als pleintjesvoetballer kan schoppen tot de kampioen van België. Dat geeft me een bijzonder fijn gevoel.”

Volledig scherm Sakina Ouzraoui Diki. © REUTERS

Dankzij haar goede prestaties in clubverband is ze dus ook international. Dat ze uiteindelijk voor Marokko - het land van haar ouders - zou kiezen stond van jongsaf vast. Ook al speelde ze in de jeugd voor de Jonge Red Flames. En ook al was Spanje eveneens een optie. “Bij de U18 moest ik kiezen. Het stond al even vast dat het Marokko zou worden. Maar ik ben België zó dankbaar. Het land heeft me erg veel gegeven. Het heeft een plek in mijn hart”, zei ze onlangs bij ‘La Dernière Heure’. Met Marokko maakt ze nu furore op het WK. “Dit had ik vijf jaar geleden nooit durven dromen. Het gaat zo snel. Dit is een volgende stap. Wie weet waar ben ik over tien jaar.”

Tissoudali

Patrick Wachel, de ex-coach van Anderlecht die Ouzraoui Diki alle kansen gaf, vergelijkt haar met een andere balvirtuoos. “Wat me opviel was haar spontaniteit in de dribbels”, vertelt hij in ‘Le Soir’. “Ze verwart haar tegenstanders. Je weet nooit wat ze van plan is. Qua speelstijl doet ze me denken aan Tarik Tissoudali.”

Meer en meer ogen gaan richting Ouzraoui Diki. Zelf droomt ze van een club in Spanje, een absolute topcompetitie in het damesvoetbal. En uiteraard van nóg een stunt op het WK. Topland Frankrijk wacht straks, omstreeks 13u. Maar Marokko zet daar veel lef en strijdlust tegenover. En een flits van Ouzraoui Diki?

