Wie is Kevin De Bruyne privé? Speelse vader van drie: sinds hij papa is, toont de koele kikker zijn peperkoeken hart

Een speelse vader. Een vrijgevige kameraad. Een echtgenoot die maar al te goed weet dat hij met zijn gat in de boter is gevallen. Kevin De Bruyne (29) is véél meer dan toevallig een voetballer zoals er in de hele wereld geen vijf rondlopen. “Je vergeet alles. Je kan zo kwaad zijn als wat en dan kom je thuis en poéf, het is weg. Ja, Mason is zo schattig.” Dit is zijn portret: van de mens, niet van de man die de Rode Duivels Europees kampioen moet maken.