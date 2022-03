Wie is internetfenomeen ‘luvadepedreiro’ die bewierookt wordt door Neymar, Tottenham en Hulk?

De Braziliaanse Iran Ferreira groeit stilaan uit tot een internetsensatie. De twintiger gaat online door het leven als ‘luvadepedreiro’. Vrij vertaald: werkmanshandschoenen. Hij draagt in zijn video’s namelijk altijd dezelfde handschoenen die hij ooit kocht om op het land te werken. Op zijn kanalen laat hij zien hoe je een bal netjes in de winkelhaak knalt. Elke keer opnieuw, gevolgd door zijn eigen viering die we van ergens kennen.