Wie is Geert Declercq, de ‘wonderdokter’ die Axel Witsel opereerde? “Met hem heeft Witsel beste kans op EK-deelname gekregen”

Het AZ Monica in Deurne: relatief klein en lang niet het bekendste ziekenhuis van ons land. Toch hield de natie afgelopen maandag de adem in door wat daar gebeurde. Rode Duivel Axel Witsel liet er zijn gescheurde achillespees behandelen. Man van de geslaagde operatie: ‘wonderdokter’ Geert Declercq. De Antwerpenaar is orthopedisch chirurg met specialisaties in enkel-, knie- en schouderletsels met een torenhoge reputatie in de sportwereld. Dat net Geert Declercq onze grootste hoop op EK-deelname van Axel Witsel is, is dus niet toevallig. “Hij behoort tot de absolute top in zijn vak”, zegt Olivier Deschacht. De verdediger van Zulte Waregem leerde Declercq kennen in zijn periode bij Anderlecht en onderging doorheen de jaren twee keer een operatie bij hem. “Ik heb blind vertrouwen in dokter Declercq”, aldus Deschacht. “Als je door hem geopereerd wordt, weet je dat alles in orde zal zijn. Zonder complicaties. Hij brengt je ook in contact met de juiste mensen voor de revalidatie en zorgt voor een intensieve persoonlijke opvolging.”