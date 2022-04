Wie anders? Fenomeen Karim Benzema zet Real op rozen met twee heerlijke kopballen

De 0-1 van Benzema:

Na 21 minuten sloeg Benzema een eerste keer toe. Eerst een goeie kaats op maatje Vini Jr., dan met een uitstekend gevoel voor timing de zestien binnenkomen om de bal van vrij ver heerlijk voorbij Mendy te koppen. Fan-tas-tische goal. De tweede, nauwelijks drie minuten later, was al even knap: listig balletje van Modric, Benzema deponeerde achteruitlopend de bal met het hoofd in de verste hoek. Mendy was alwéér gezien.