Wie anders? Fenomeen Karim Benzema ook tegen Chelsea goed voor hattrick

Anderlecht Anderlecht staat voor de week van de waarheid, maar druk is geen factor voor Kompany en paars-wit

De week van de waarheid is aangebroken voor Anderlecht. Champions’ play-offs of Europe play-offs? De beslissing valt zondag in Kortrijk. Een déjà vu voor paars-wit. Waarom druk geen factor is voor de troepen van Kompany.

5 april