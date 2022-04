West Ham-verdediger Zouma volgende maand voor de rechter na dierenmishandeling

PREMIER LEAGUEWest Ham-verdediger Kurt Zouma moet komende maand voor de rechter verschijnen nadat hij wegens dierenmishandeling werd aangeklaagd door de Britse dierenbeschermingsdienst Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). De Fransman kwam begin februari in het oog van de storm terecht, nadat een video was uitgelekt waarin hij zijn eigen kat mishandelt.