West Ham neemt optie op finale Conference League na zege tegen AZ, Basel bezorgt Fiorentina kater

West Ham-AZ was de clash tussen de ‘killers’ van respectievelijk AA Gent en Anderlecht in de kwartfinales. De Nederlanders doken in Londen de rust in met een voorsprong na een vreemd afstandsschot van Tijjani Reijnders, maar stuitten - net als Gent - op een sterke tweede helft van de thuisploeg. Eerst kon Saïd Benrahma er vanop de stip 1-1 van maken na een overtreding van ex-Club-doelman Matthew Ryan, enkele minuten later boog Michail Antonio de scheve situatie helemaal om. 2-1 was ook de eindstand.