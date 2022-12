Wesley Sonck kreeg Gouden Schoen in 2002 uit handen van Pelé: “Paar woordjes in Engels gewisseld én die knuffel”

KIJK. Wesley Sonck reageert telefonisch op het overlijden van Pelé

“Al besefte ik dat op het moment zelf totaal niet”, geeft Sonck grif toe. “Ik werd helemaal overvallen. Er was de hele tijd die spanning geweest of ik de Schoen al dan niet zou winnen (het ging tussen Sonck en Gert Verheyen, red). Toen ik naar het podium stapte, werd plots omgeroepen dat niemand minder dan Pelé in Oostende was als eregast. Hij gaf me de trofee, sprak enkele woordjes Engels om me te feliciteren en gaf me dan een knuffel. Veel meer dan een halve minuut duurde onze ontmoeting dus eigenlijk niet, maar ik heb er wel een prachtige herinnering aan. De foto staat nog steeds bij me thuis op een ereplaats, daar blijf ik fier over. In de drukte van het moment verloor ik Pelé toen helemaal uit het oog. Ik werd direct voor foto’s en interviews opgeëist en zag hem later op de avond ook niet meer terug. Jammer eigenlijk. Nu besef ik pas dat het wel leuk was geweest om even wat langer met zo’n wereldster te kunnen praten. Weinigen hebben immers het geluk dat ze één van de beste voetballers ter wereld mogen ontmoeten. Of hij de grootste aller tijden was? Ik heb Pelé zelf nooit zien voetballen, daar ben ik een beetje te jong voor. Maar ik zag uiteraard beelden van zijn fantastische doelpunten op de wereldbekers. Het moet een kanjer geweest zijn.”