Wervelend Genk zet OHL eenvoudig opzij, met heerlijke combinatiegoal als absoluut hoogtepunt

Welkom terug supporters. Alsof Racing Genk z’n beste voetbal had opgespaard voor een (half) vol stadion. Met iets meer dan tienduizend waren ze, de Genkse fans die voor het eerst sinds anderhalf jaar nog eens zorgeloos - nu ja, Covid Safe natuurlijk - een wedstrijd in de Luminus Arena konden bijwonen. Na amper drie minuten mochten de blote buiken in Tribune Zuid een eerste keer uit de bol gaan. Racing Genk strafte een domme weggever van Bese genadeloos mooi af. Arteaga onderschepte, speelde Eiting aan die met een heerlijk hieltje de Mexicaan opnieuw vrij speelde. Arteaga legde af en Bongonda krulde vanuit stand de bal in de verste benedenhoek. Een goal om duimen en vingers van af te likken. Zo’n actie waarvoor je als fan elke week met plezier een cornatest wil ondergaan, het zou niet de laatste zijn.

Prima start voor Racing Genk dat ondanks de midweekmatch in Kiev dartel aan de partij begon. Van den Brom roteerde wel, maar raakte niet aan het geraamte van zijn elftal. Trésor en Eiting waren de enige nieuwkomers in vergelijking met de match tegen Shakhtar. Tien minuten later had de dubbele voorsprong altijd op het bord moeten staan. Bese gaf Onuachu op een hoekschop een por in de rug, de bal belandde opnieuw voor de voet van Bongonda en die knalde opnieuw raak. Scheidsrechter Kevin Van Damme floot vreemd genoeg een duwfout tegen Onuachu. Vreemd, maar ook in Tubize lieten ze begaan.

Genk nam al dan niet bewust een beetje gas terug. Het tempo ging omlaag en OHL kwam meer in de wedstrijd zonder daarbij echt kansen te creëren. Cuesta en Lucumi vormden een ijzersterk duo en waren baas over Mercier en Henry.

Dewaest kwam nog eens dichtbij een goaltje voor zijn oude club, hij had geluk dat hij de voorzet van Ito net naast zijn eigen doel devieerde. Onuachu trof ook nog eens raak, maar deed dat net vanuit buitenspel. Het Genkse aanvalstrio knutselde een aantal mooie kansen ineen. Ito sneed nog eens naar binnen vanop zijn rechterflank. Bongonda liep slim, maar werkte onbesuisd af. Théo had er zin in mensen.

Net op het moment dat OHL na rust een beetje in z’n kansen leek te gaan geloven, drukte Paul Onuachu alle hoop de kop in. Dewaest kon een voorzet van Muñoz onvoldoende wegwerken en Onuachu vlamde de 2-0 tegen de netten. De kansen volgden zich nu in sneltempo op, Bongonda en co creëerden genoeg kansen om er acht te maken. Save the best for last. Ito zorgde voor de derde goal na andermaal een fantastische aanval. Ito, Thorstvedt, Bongonda, deden alles in één tijd op de rand van de zestien en met veel gevoel deponeerde de Japanner van Genk de bal in de bovenhoek. Eiting wipte een vrijschop nog over het muurtje tot bij Thorstvedt en de Noor legde de 4-0 eindcijfers vast.

Competitiematchen na een Europese wedstrijd zijn vaak de moeilijkste, Racing Genk toonde dat het ook anders kan. Zes op zes voor Racing Genk, dat stilaan echt onder stoom komt. Omdat de wedstrijd van volgend weekend tegen Antwerp is uitgesteld, kunnen de jongens van Van den Brom nog twee weken nagenieten van deze prestatie. Dan volgt de eerste echte test in de competitie thuis tegen Anderlecht. Wedden dat er dan meer dan 10.000 in de Luminus Arena zitten.

