Weinig klaarheid op dag één van het ‘sextape’-proces Valbuena-Benzema: “Bijna iedereen is hier, behalve Karim. Dat is jammer”

VoetbalNa meer dan zes jaar wachten is het proces van de zogenaamde ‘sextape’-affaire rond de Franse ex-international Mathieu Valbuena begonnen. Onder de beklaagden: Karim Benzema, die zich in Versailles laat vertegenwoordigen door twee advocaten. Op dag één kwamen Valbuena en een aantal van de vermeende afpersers aan het woord.

Wie precies wil weten hoe de vork aan de steel zit, kan op DEZE PAGINA terecht. Kortweg wordt de komende dagen in Versailles beslist of Karim Benzema mee schuldig is aan afpersing van collega-voetballer Mathieu Valbuena. Die laatste diende daartoe in juni 2015 een klacht in nadat een sextape via verschillende tussenpersonen uitlekte. De afpersers vroegen geld om verdere verspreiding te voorkomen en het filmpje te laten verdwijnen.

Benzema zelf wordt ervan verdacht Valbuena te hebben aangemoedigd 150.000 euro te betalen aan de afpersers. De aanvaller van Real Madrid beweert tot op vandaag dat hij onschuldig is en vroeg eerder aan het gerecht het onderzoek te annuleren, maar daar ging de Franse justitie dus niet op in. Ook ex-international Djibril Cissé wordt genoemd in de zaak. Rond tien uur vanochtend deed Valbuena als eerste zijn verhaal voor de rechtbank in Versailles.

Volledig scherm Sylvain Cormier en Antoine Vey, de advocaten van Karim Benzema, die zelf niet aanwezig is op het proces. © Photo News

De voetballer van Olympiacos sprak onder meer over hoe hij contact had met Djibril Cissé over het filmpje, over zijn angst om niet meer opgeroepen te worden voor de nationale ploeg door het uitlekken van de tape en over de eerste poging tot afpersing door Younes Houass. “Er was nooit sprake van een som geld, maar Houass dreigde me af door te vertellen dat bepaalde mensen intieme beelden van mij hadden. Ik leefde in angst.”

Houass zelf kreeg na de getuigenis van Valbuena kans op een wederwoord. Hij schuift de hete aardappel door naar Mustapha Zouaoui. “In mei 2015 belde Zouaoui me op om te vertellen dat hij een seksvideo in zijn bezit had van een speler uit de Franse nationale ploeg. Hij dacht aanvankelijk dat het om Olivier Giroud ging, maar een paar weken later belde hij me terug om te zeggen dat het Valbuena was.”

Volledig scherm Mustapha Zouaoui. © REUTERS

Zouaoui - als afperser niet aan zijn proefstuk toe - zou uiteindelijk de man zijn die via een tussenpersoon Karim Benzema inschakelde om Valbuena tot betalen aan te zetten. Zouaoui kwam deze middag aan het woord. Hij ontkent in alle talen Valbuena gechanteerd te hebben. Zouaoui heeft de video naar eigen zeggen enkel verspreid naar onder meer Djibril Cissé en nog enkele spelers. “Geld heb ik nooit gevraagd van Valbuena.”

Valbuena zelf nam buiten de zitting nog even het woord voor de verzamelde pers aan de zijde van zijn advocaat. “We zijn naar hier gekomen om de waarheid in deze zaak naar boven te halen. We zien dat meerdere personen aanwezig zijn, maar Karim Benzema ontbreekt. Dat is jammer. In elk geval: wij gaan tot het einde door. Het heeft zes jaar geduurd, wij willen deze zaak achter ons kunnen laten.”

Volledig scherm Schets vanuit de rechtszaal in Versailles. © AFP

Volledig scherm Een zicht op de dossiers. © AP