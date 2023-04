Weer wangedrag in Eredivisie: grensrechter bekogeld met bier, duel Groningen-NEC definitief gestaakt

De wedstrijd FC Groningen - NEC in de Nederlandse Eredivisie is na achttien minuten definitief gestaakt bij een 0-0-tussenstand. De grensrechter werd bekogeld met een beker bier en dus gingen alle spelers, volgens de regels van de KNVB, direct van het veld af. Na een beraad van meer dan twintig minuten werd besloten om niet meer verder te voetballen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op een later tijdstip wordt duidelijk wanneer de wedstrijd uitgespeeld gaat worden. Of dat met of zonder supporters zal zijn, is eveneens onbekend. Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen vermoedde dat die kans er best in zit dat supporters niet welkom zijn.

Quote Je kunt dit niet los zien van de sportieve prestaties, maar je hoort je normaal te gedragen. Als je dat niet kunt: blijf lekker weg en kom nooit meer terug Wouter Gudde, directeur FC Groningen

“We hebben het gezien in Breda. De burgemeester neemt deze beslissing. Maar ik verwacht niet dat er nu ineens een andere lijn wordt getrokken", zei hij bij ESPN, doelend op de derby tussen NAC en Willem II die ook werd gestaakt na de invoering van de nieuwe regels (zie onderaan artikel).

Volledig scherm © Photo News

Gudde baalde als een stekker. Het is niet de eerste keer dat FC Groningen negatief in het nieuws komt. Eerder dit seizoen ging het mis tegen Cambuur Leeuwarden, toen supporters het veld betraden en onlangs werd Jetro Willems door een toeschouwer geslagen. “Je kunt dit niet los zien van de sportieve prestaties, maar je hoort je gewoon normaal te gedragen in een stadion. Als je dat niet kunt: blijf lekker weg en kom nooit meer terug", zei hij stellig.

FC Groningen lijkt op degradatie af te koersen, aangezien concurrent FC Emmen in extremis met 2-3 won in en tegen Heerenveen. Emmen staat vijftiende en kent nu een virtuele voorsprong van tien punten op de Groningers. Excelsior is de nieuwe nummer zestien en heeft virtueel tien punten meer dan Groningen. De Rotterdammers spelen momenteel tegen Vitesse.

Volledig scherm FC Groningen - NEC definitief gestaakt. © Pro Shots

Geen ‘fans’ maar een ‘individu’

Hoofdtrainer Dennis van de Ree wilde niet spreken van ‘fans’. Hij had het over een ‘individu’. “De fans staan achter ons”, begon hij. “Gelukkig is hij snel opgepakt. Dat gebeurde eerder ook bij een individu (klap bij Willems, red.). Daarom wil ik door deze twee mensen niet een heel stadion als schuldige aanwijzen.”

Gudde: “Een iemand verziekt het voor zo’n twintig duizend mensen en ook voor ons als club. In je sporthart wil je doorspelen, dat zeiden de scheidsrechters ook, maar als je nu niet optreedt: waar ligt dan de grens.” Van de Ree baalde van het besluit, maar hij toonde wel begrip voor de beslissing definitief te staken. “Dit zijn de regels. Het is jammer, want we zaten goed in de wedstrijd. Dat momentum is nu voorbij.” Hoe nu verder, dat is dus nog afwachten.

Volledig scherm Spelers van FC Groningen bedanken het publiek. © Pro Shots / Paul Meima

Strenge regels worden nageleefd

De KNVB scherpte onlangs de regels aan na de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Bij het bekerduel in De Kuip werd Ajacied Davy Klaassen aan het hoofd geraakt door een uit het publiek gegooid voorwerp, waarschijnlijk een aansteker.

Voortaan gaan de spelers direct van het veld als er vanuit het publiek iets gegooid wordt. Als dit hierna nogmaals gebeurt, wordt de wedstrijd definitief gestaakt. Een wedstrijd wordt echter meteen gestaakt als een toeschouwer een speler of iemand van het arbitrale team raakt, zoals gebeurde in Groningen. NAC - Willem II was onlangs de eerste wedstrijd waarbij een duel definitief werd gestaakt naar aanleiding van de nieuwe regels.

Volledig scherm © AFP