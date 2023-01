(Weer) ruzie in het Franse kamp, Mbappé in de clinch met eigen bondsvoorzitter na uithaal richting Zidane: "Zo ga je niet om met een legende”

Zaterdag verlengde de Franse voetbalbond het contract van bondscoach Didier Deschamps tot en met het WK van 2026. Rust in de tent, zou je dan denken. Maar een dag later was het, en is het vandaag nog steeds, toch weer bijzonder woelig binnen het Franse kamp. Aanleiding is een interview van Noël Le Graët, de 81-jarige voorzitter van de Franse voetbalbond, zondag aan ‘RMC Sport’. Er werden hem vragen gesteld over Zinédine Zidane, de Franse legende die al even zonder club zit en als mogelijke opvolger van Deschamps werd aanzien.