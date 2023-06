Weer een stap dichter bij de treble: De Bruyne helpt Man City met twee assists tegen Man United nu ook aan FA Cup

Manchester City blijft op koers voor een historische treble. Na de Engelse landstitel wonnen Kevin De Bruyne en co ook de FA Cup na een zege in de finale tegen stadsrivaal Manchester United. Enkel de Champions League moet nu nog afgevinkt worden.

Voor de eerste keer ooit draaide de finale van de FA Cup uit op een ‘Manchester derby’. Het Man City van Kevin De Bruyne keek stadsrivaal Man United in de ogen. Beide ploegen konden hun tweede prijs van het seizoen pakken: Man United won eerder al de League Cup, Man City veroverde eerder al de landstitel.

De finale kon niet beter beginnen voor De Bruyne en co. Al na dertien seconden kopte de Rode Duivel door tot bij Gündogan, die de bal in één tijd op de slof nam en in de kruising ramde. Het snelste doelpunt ooit in een finale van de FA Cup. United was meteen op achtervolgen aangewezen.

De ploeg van Erik ten Hag probeerde zich in de wedstrijd te knokken, maar vond voetballend geen oplossing op de dominantie van City. Tot Grealish een voorzet van Wan-Bissaka met de vingertoppen beroerde in de eigen zestien. Strafschop voor United, aanvoerder Bruno Fernandes faalde niet: 1-1.

Ook na de rust had City snel een doelpunt te pakken. De Bruyne vond Gündogan op de rand van de zestien, de Duitser trof opnieuw in één keer raak - al zag United-doelman De Gea er niet bepaald uitstekend uit bij de goal. Tien minuten later hield de Spanjaard De Bruyne wel van de 3-1 met een voetreflex.

United moest komen, maar verder dan een prangende fase van het doel van Man City in de slotfase kwamen de ‘Mancunians' niet meer. Man City pakte na de Engelse landstitel z'n tweede prijs van het seizoen en blijft op koers voor een historische treble. Afspraak over een week in Istanboel voor de finale van de Champions League. Dan is de tegenstander het Inter van Romelu Lukaku.

