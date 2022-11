“We zaten 45 dagen opgesloten in hotel. Allemaal voor dit moment”: beklijvende speech van Messi voor Copa América-finale gaat viraal

“Ik wil jullie bedanken voor de voorbije 45 dagen. We hebben een fantastische groep en ik heb heel erg genoten van de voorbije weken.” Met die woorden opende Messi zijn betoog vlak voor de finale. “We hebben 45 dagen op hotel gezeten, zonder onze familie te zien. “Dibu (Emiliano Martinez, red.) heeft zijn pasgeboren dochter zelfs nog niet in zijn armen kunnen houden. Ook Chino (Martinez Quarta, red.) kreeg een zoon en kon hem maar heel even zien. Allemaal voor dit moment. Omdat we een doel voor ogen hebben waar we nu zo dichtbij staan.”

De Argentijnse ster had tot dan nog nooit een grote trofee gewonnen met zijn land en was erop gebrand om het in juli vorig jaar eindelijk waar te maken. In het Maracana-stadion in Rio de Janeiro nota bene. “Toeval bestaat niet. Dit toernooi zou normaal gezien gespeeld worden in Argentinië, maar God wilde dat het zou plaatsvinden in Brazilië, zodat wij kunnen vieren in het Maracana-stadion”, vervolgde Messi. “Dat zal het nog mooier maken. Nu gaan we met vertrouwen het veld op om deze beker naar huis te brengen.”