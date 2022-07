“We willen hem zo snel mogelijk in groep integreren”: Van Bommel weet niet wanneer Alderweireld wedstrijdfit zal zijn

AntwerpAntwerp en Toby Alderweireld (33): de stunttransfer is nu ook officieel rond. De ‘Great Old' bevestigde vorige week al dat er een akkoord was met Al-Duhail uit Qatar over een definitieve transfer. Vandaag legde Alderweireld zijn fysieke en medische tests af. De Rode Duivel tekent voor drie seizoenen op de Bosuil. Hij zal er met rugnummer 23 voetballen. Antwerp-coach Mark van Bommel sprak na de oefenmatch tegen Kiev al een eerste keer over zijn komst. “Als je ziet waar hij gespeeld heeft. Dat is niet voor niets...”