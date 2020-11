“We moeten van Diego weer een mens maken”: Maradona kampt met afkickverschijnselen

Eerst het positieve nieuws voor Maradona: hij is weer wakker, mag een dezer het ziekenhuis verlaten én hij beseft dat hij voor een lange revalidatie staat. “Het is belangrijk voor Diego dat ie weet dat hij zoals elke mens is. Ook hij kent zijn limieten en problemen. Maar dat beseft hij. Kijk, er zijn verschillende factoren waar we rekening mee moeten houden. Zijn voedingspatroon moet veel beter en hij moet een pak meer bewegen. Dat is de taak: van Diego weer ‘een mens maken’.”

Quote Diego Maradona zal een revalida­tie­plan op maat van Diego Maradona krijgen. Iemand die van heel dichtbij moet opgevolgd, op vele vlakken en door vele mensen Carlos Diaz, psycholoog Diego Maradona.

Gelukkig staat Maradona er niet alleen voor. Hij krijgt in Buenos Aires geregeld zijn drie dochters over de vloer: Dalma (in de video hierboven sluipt de oudste dochter op 1'22" de achterkant van het ziekenhuis binnen), Giannina en Jana. “Het is essentieel dat zijn dochters dicht bij hem zijn en zich over hun vader ontfermen”, aldus Diaz. “Zij hebben natuurlijk ook hun eigen levens, dus wordt het belangrijk straks een systeem uit te dokteren zodat zij hem makkelijk kunnen blijven volgen. Zij willen dit. Hij heeft het nodig, zij ook. Elke beslissing zal dus gebaseerd zijn op de familie.”

Volledig scherm Dalma Maradona. © EPA

“Maar nu is het belangrijkste dat zijn toestand stabiel is, wat betreft de pillen die ze hem toedienen, het eten dat hij krijgt en zijn rust. En dan zal hij een revalidatieplan op maat van Diego Maradona krijgen. Iemand die van heel dichtbij moet opgevolgd, op vele vlakken en door vele mensen.”

Alcoholverslaving

Maradona’s persoonlijke dokter Leopoldo Luque was korter van stof toen hij het ziekenhuis op zijn moto verliet. “In vergelijking met gisteren is er niets gewijzigd. Nu hebben ze me nodig voor een operatie. Stay cool”, waarna Luque ook nog bevestigde dat de trainer van Gimnasia y Esgrima de la Plata langer moet gehospitaliseerd blijven omdat hij kampt met ontwenningsverschijnselen veroorzaakt door een alcoholverslaving.

Volledig scherm Leopold Luque, Maradona’s dokter, verlaat omstuwd door journalisten per moto het ziekenhuis © EPA

De voetballer, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde en recent 60 jaar werd, verbleef de afgelopen jaren vaker in ziekenhuizen. Dat was meestal het gevolg van zijn excentrieke levensstijl.

Volledig scherm Veel steunbetuigingen voor Maradona in Olivos, de buitenwijk van Buenos Aires waar Diego geopereerd werd. © AFP

Diego Maradona is zestig jaar en hoera, hij leeft nog:

Volledig scherm Jana Maradona. © AFP

Volledig scherm Giannina Maradona. © EPA

Volledig scherm Veel steunbetuigingen voor Maradona in Olivos, de buitenwijk van Buenos Aires waar Diego geopereerd werd. © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Veel steunbetuigingen voor Maradona in Olivos, de buitenwijk van Buenos Aires waar Diego geopereerd werd. © REUTERS