“We moeten beter worden, snel”: Vincent Kompany trekt na de afstraffing tegen Tottenham aan de alarmbel

Burnley slikte dit seizoen al elf tegendoelpunten. “Dat stoort me, maar het is iets waar we aan kunnen werken”, weet Vincent Kompany. “Zowel tegen Machester City, Aston Villa als Tottenham creëerden we heel wat kansen en dat stemt me dan weer wel tevreden. Dat we met 0 op 9 aan de competitie begonnen zijn, was ergens te verwachten. We speelden tegen drie uitstekende tegenstanders, maar dat is geen excuus. Het was niet genoeg om op dit moment te kunnen concurreren met een team van dat niveau. We moeten beter worden, snel.”