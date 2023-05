“We kunnen herbeginnen”: ‘goudzoeker’ Thibaut Courtois maakt met Copa del Rey palmares bij Real compleet, maar z’n honger is allerminst gestild

In de zomer van 2018 kwam een goudzoeker naar Real Madrid. Thibaut Courtois vond zijn twee kids én een hele trofeeënkast. Gisteravond heel laat won Courtois de Copa del Rey. De cirkel is rond: nu heeft hij met Real Madrid álles gewonnen wat je op clubniveau kúnt winnen.

KIJK. Zo wonnen Real en Courtois de Copa del Rey

La Copa del Rey Thibaut Courtois.

Niet eens vijf jaar nadat hij zijn handtekening zette bij ‘De Koninklijke’, heeft ‘Thibu’ met Real Madrid álles gewonnen wat er te winnen valt op clubniveau: de Champions League, La Liga, de Spaanse en Europese Supercup, het WK voor clubs, en nu ook, sinds de klok van middernacht, de Spaanse beker.

“Het is een belangrijke statistiek voor mij”, glimlachte Courtois, toen hij precies om 1.00u even halt hield in de persruimte. “Ik ben nog jong, we kunnen weer van vooraf aan beginnen, hé – nog eens proberen om alles te winnen.”

Courtois wordt volgende week 31. Is hij de beste doelman die Real Madrid gehad heeft in de moderne tijd? De GOAT? Beter dan Iker Casillas? Toen die 31 was, zette toenmalig Madrid-trainer José Mourinho hem op de bank – ‘de tweede doelman is beter’, sprak José simpelweg. Deze Courtois is op dezelfde leeftijd nog steeds in de fleur van zijn leven.

Volledig scherm © AFP

Courtois was rusteloos in juli van 2018. Hij had net een geweldig WK in Rusland gespeeld met de Rode Duivels, maar zijn geluk zocht hij elders. Want in Londen, in Chelsea, miste Courtois zijn zoon en dochter, achtergebleven in Madrid bij hun moeder, van wie Courtois gescheiden leefde van tafel en bed.

Courtois wilde het hard spelen. Hij zou geen wedstrijd meer onder de lat staan in het shirt van Chelsea – op zijn erewoord en dat van een vader.

Courtois blufte enigszins, want het zou nog tot begin augustus duren vooraleer Real Madrid over de brug kwam. Een zucht van opluchting ging door Bilzen, thuishaven van de familie Courtois.

Met pak en zak trok Courtois richting Spanje. Een goudzoeker.

Volledig scherm © ANP / EPA

En of ie de staven goud gevonden heeft. Zijn twee oogappels plus een kast vol trofeeën. Bijna vijf jaar nadat hij landde op de luchthaven van Barajas, heeft Courtois privé – hij stapt in juni in het huwelijksbootje – én sportief het volmaakte geluk gevonden. Als de hemel bestaat, ligt die voor Thibaut Courtois eerlang in Madrid.

Die resterende titel raapte hij vannacht in Sevilla, in het stadion waar hij met België tijdens het EK van 2021 Portugal versloeg – La Cartuja.

Courtois had weinig werk. Vinícius, die het weer aan de stok kreeg met alle refs en alle tegenstanders, speelde aan de bal een wereldpartij. Mini-Messi was ie. Rodrygo maakte beide goals voor Real Madrid tegen wat dan heet ‘een verdienstelijk Osasuna’ (2-1).

IJzig cool bleven Courtois en maats niettemin na het eindsignaal. Een vuistje, een keertje zwaaien naar de tribunes. Dinsdag is er immers alweer een duel. In Bernabéu, tegen een ploeg uit Manchester, of zo… Courtois lag pas ver na 2u in bed. Madrid vloog na de wedstrijd niet terug. Geen feestje aan de bekende Cibeles-fontein. Hooguit dos cervezas in het spelershotel in Sevilla.

“Wie laat nu een bekerfinale starten om 22u? Bovendien weet ik nu al dat ik niet zal kunnen slapen”, zuchtte Courtois.

Thibaut Courtois bij Real Madrid: veni, vidi, vinci – en dat alles in een tijdsspanne van vijf jaar.

Olé.

Volledig scherm Courtois viert met verloofde Mishel. © Instagram

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.