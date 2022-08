“We hebben veel ziekenhuizen gebeld, maar die konden niets voor ons doen”: repatriëring Nederlandse profvoetballer in coma voorlopig onmogelijk door verzekeringskwestie

VoetbalIn Nederland is veel te doen om het trieste verhaal van Donny van Iperen. De Nederlandse profvoetballer ligt al dagenlang in coma in een Moldavisch ziekenhuis na een ongelukkige botsing tijdens een match. Z’n familie probeert hem al even naar Nederland te halen, maar dat blijkt allerminst evident.

Afgelopen weekend sloeg het noodlot toe voor Donny van Iperen, die sinds deze zomer voor de Moldavische eersteklasser FC Zimbru speelt. Hij kwam zaterdag tijdens een competitiematch in botsing met Dallian Allogho, de doelman van tegenstander Dinamo-Auto. Een op het eerste gezicht onschuldige clash, maar wel eentje met zeer zware gevolgen. Van Iperen verloor meteen het bewustzijn en ligt al dagen in coma op de afdeling neurochirurgie van een ziekenhuis in Chisinau.

Even leek het beter met hem te gaan, maar in een communiqué van FC Zimbru bracht Sergio Topor - de algemeen directeur van de club - slecht nieuws. “De situatie is helaas slecht gebleven. Donny heeft geen hersenbloeding gehad en moest niet geopereerd worden, maar ligt nog steeds in coma. Onze voorzitter heeft er wel persoonlijk voor gezorgd dat de beste specialisten van het land zijn opgetrommeld om hem te redden.”

Voor de familie van Van Iperen volstaat dat evenwel niet. Enkele familieleden van de middenvelder zijn naar Moldavië gereisd en proberen hem naar Nederland te krijgen, omdat het niveau van de zorg er volgens hen hoger is. Evident bleek dat de voorbije dagen echter niet. Hoewel er al een zorgvliegtuig was geregeld, heeft de familie nog geen Nederlands ziekenhuis gevonden waar hij kan worden opgenomen.

Quote We hebben veel ziekenhui­zen gebeld, maar die konden niets voor ons doen Van Iperens broer Joey

FC Zimbru is bereid om de kosten van een behandeling in Nederland te dekken, maar het probleem is dat Van Iperen zich als burger in Moldavië heeft ingeschreven en geen Nederlandse zorgverzekering heeft. “We hebben veel ziekenhuizen gebeld, maar die konden niets voor ons doen”, vertelde Van Iperens broer Joey bij NH Nieuws.

Contact met de Nederlandse autoriteiten mocht tot nu toe niet baten, maar de geboortegemeente van Van Iperen toont zich wel bereid om te helpen. Als hij terugkeert naar Nederland, wordt de voetballer ingeschreven als inwoner van de gemeente Dijk en Waard. Dan komt hij in aanmerking voor een Nederlandse zorgverzekering. Volgens Nederlandse media bestaat de kans dat hij zaterdag wordt overgevlogen naar eigen land, maar zeker is dat nog niet. Eerst moet een medisch team sowieso vaststellen of het veilig genoeg is om hem te vervoeren.

Voor de wanhopige familie is dat een opsteker in loodzware tijden. “We bidden dat hij de kracht vindt om te herstellen”, aldus Joey. “De familie is dankbaar voor de steun van de club, de fans en iedereen die betrokken is. Mijn broer is een vechter, op en naast het veld. En op deze momenten bewijst hij meer dan ooit hoe sterk hij is. We bidden dat hij de kracht vindt om wakker te worden.”

Van Iperen maakte zijn profdebuut bij Telstar, nadat hij in de jeugd had gespeeld voor AZ en Cambuur. Hij speelde daarna nog voor Go Ahead Eagles en voor AE Karaiskakis op het tweede niveau in Griekenland.