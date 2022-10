“We denken dat hij vastgehouden wordt”: grote ongerustheid om verdwenen Spaanse superfan die al maanden te voet onderweg is naar WK in Qatar

WK voetbalVrienden en familie hebben al ruim twee weken niets meer gehoord van Santiago Sánchez Cogedor. De 40-jarige Spanjaard vertrok begin dit jaar in Madridte voet voor een tocht van 6.920 kilometer richting Qatar, waar het WK voetbal wordt georganiseerd. Maar in Irak liep het mogelijk mis voor de avonturier, die met zijn onderneming andere culturen wil leren kennen en mensen hoopt te helpen. Zijn naasten zijn ongerust, maar vrezen niet. “Hij heeft wel al wat meegemaakt.”

Santiago Sánchez Cogedor begon op 8 januari 2022 aan zijn avontuur. Vertrekpunt: Madrid. Eindpunt: Qatar. Een trektocht te voet van zo’n 6.920 kilometer. De man is een grote fan van Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg en wil zéker voor 23 november - 10,5 maanden later - op zijn bestemming arriveren. Dan speelt Spanje zijn eerste WK-match tegen Costa Rica. Ook die tegen Duitsland (27/11), Japan (01/12) en als Pedri en co. het voortreffelijk doen de wedstrijden in een latere fase van het toernooi pikt de 40-jarige Sánchez graag mee.

Maar nu is er ongerustheid. Het is ruim twee weken geleden dat Sánchez communiceerde met het thuisfront. “Ik sprak hem de laatste keer op 1 oktober”, vertelt Miguel Bergado, een dichte vriend, aan de Spaanse krant ‘El Mundo’. “Hij stuurde mij zijn locatie. Dat bleek Iraaks Koerdistan, zo’n vijf kilometer van de grens met Iran.”

Lachende kinderen

Zijn laatste bericht op Instagram - waar Sánchez regelmatig foto’s postte van zijn belevenissen - bevestigen dat. Op 1 oktober deelde hij een foto met een jongetje. De duimen omhoog. “Eén berg scheidt me nog om Iran te bereiken. Het is vrijdag, alles is gesloten. Uiteindelijk vond ik een winkeltje en kocht ik kip en erwten voor het avondeten. Ik was van plan om daarna snel naar die berg te gaan om de nacht door te brengen. Tot kinderen plots een bal voor mijn voeten gooiden. Om met hen te spelen. Ze sprongen van vreugde. Nadien werd ik door een gezin uitgenodigd om bij hen te eten. Dat kon ik uiteraard niet laten liggen. (...) Toen ik vertrok had ik tranen van emotie. (...) Conclusie: reis en loop voor niets of niemand weg”, luidde het bijschrift bij het bericht, waarin Sánchez ook schrijft dat hij normaliter de nacht doorbracht in een tentje op de berg dus, maar uiteindelijk werd uitgenodigd door een koppel om te overnachten op hun boerderij, inclusief bed en douche.

Net waarom Sánchez de reis maakt. Om onvergetelijke herinneringen te maken, mensen te leren kennen en deel te nemen aan solidariteitsacties vanover de hele wereld. Want natuurlijk had hij ook enkele dagen voor de start van het WK het vliegtuig kunnen nemen richting het Midden-Oosten. De Spaanse nationale ploeg aan het werk zien moet een beloning worden voor zijn trektocht. “Ik meet mijn reis niet aan de hand van het aantal kilometer. Wel aan de hand van het aantal mensen die ik leer kennen”, vertelde de man bij zijn vertrek. “Sommigen zeggen mij dat ik gek ben. Maar een persoon die gek is, is iemand die niets voor zichzelf of voor anderen wil doen.”

Leger

Sánchez verwees de voorbije weken naar de politieke conflicten die in Irak plaatsvinden. Z'n vriend Miguel denkt dat daar de reden van de radiostilte ligt. “Ik denk dat hij vastgehouden wordt. Tot de geschillen wat gaan liggen zijn. Ze willen namelijk niet dat er informatie over wat daar gebeurt naar de buitenwereld wordt gebracht.”

Familie en vrienden zijn ongerust, maar vrezen niet. Omdat ze weten tot wat Sánchez in staat is. Hij zat twee jaar in het leger en bezocht samen met Miguel meer dan 50 landen. Niet om in luxehotels te overnachten, wel om het avontuur op te zoeken. Zo fietste hij eerder naar Saoedi-Arabië om er matchen van Real Madrid bij te wonen.

Miguel roemt Sánchez’ intelligentie om uit benarde situaties te raken. “Hij heeft al heel wat meegemaakt. Hij weet perfect hoe contact op te nemen, zelfs wanneer dat onmogelijk lijkt. Slecht nieuws bereikt je snel. Voorlopig is er nog geen nieuws aangekomen. Dus in dat opzicht gaat het prima.”

Santiago Sánchez Cogedor in 2016 met Sergio Ramos op de foto:

