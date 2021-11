Wat zijn de Europese scenario’s voor Gent, Genk en Antwerp? De ene is al zeker van overwintering, de andere heeft een mirakel nodig

Antwerp: 6 op 6 is een must, daarna is het rekenen

Je moet het maar doen: ondanks een schamele 1 op 12 nog altijd niet Europees uitgeschakeld zijn. Het is dat de resultaten in groep D van de Europa League wat meevallen én dat er uitstroom is naar de Conference League of Antwerp had zijn Europese droom allang mogen opbergen. Wat kan er nu nog voor Antwerp? Groepswinst is in elk geval weg, een tweede plaats is mits een half mirakel nog mogelijk. Antwerp moet dan wel 6 op 6 halen tegen Frankfurt en Olympiacos. Verder moet Olympiacos-Fenerbahçe op een draw eindigen én moet Fenerbahçe verliezen op de slotspeeldag van Frankfort.

Alleen als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kan Antwerp een vervolg aan de Europa League breien. Maar nieuw dit jaar: de derde plaats in de Europa League geeft recht op een ticket voor de eerste knock-outfase in de Europa League. Ook om derde te worden, moet Antwerp geluk hebben. De ploeg van Brian Priske moet zelf weer 6 op 6 halen. Als aan die voorwaarde wordt voldaan, dan is het uitkijken dat Fenerbahçe niet meer dan 1 op 6 haalt of dat Olympiacos niet wint van Frankfurt. Bij een 4 op 6 van Antwerp is het onherroepelijk voorbij.

Antwerp overwintert in de Europa League

- als het 6 op 6 pakt tegen Frankfurt en Olympiacos én Fenerbahçe-Olympiacos een gelijkspel wordt én Fenerbahçe op de slotspeeldag verliest van Frankfurt

Antwerp overwintert in de Conference League

- als het 6 op 6 pakt tegen Frankfurt en Olympiacos én Fenerbahçe niet meer dan 1 op 6 haalt

- als het 6 op 6 pakt tegen Frankfurt en Olympiacos én Olympiacos op de slotspeeldag niet wint van Frankfurt

Stand groep D Europa League

1. Eintracht Frankfurt - 10 punten

2. Olympiacos - 6 punten

3. Fenerbahçe - 5 punten

4. Antwerp - 1 punt

Volledig scherm Antwerp verloor gisteren van Fenerbahçe. © BELGA

Racing Genk: winnen van Zagreb is een must

Voor Racing Genk ziet het er beter uit dan voor Antwerp. De Limburgers hebben het meer in eigen handen, al is ook groepswinst voor Onuachu en co helemaal weg. Genk moet dus aan de bak tegen Dinamo Zagreb en Rapid Wien om een Europese overwintering veilig te stellen. Daarbij kan het nog verschillende kanten uit. Genk moet winnen van Dinamo Zagreb om uitzicht te behouden op de knock-outfase van de Europa League. Idealiter zelfs met vier doelpunten of meer verschil gezien de 0-3-pandoering thuis tegen Zagreb op de tweede speeldag.

Idealiter wint Genk van Zagreb en dan is er mits een zege van West Ham tegen Zagreb niet eens een overwinning van Genk nodig tegen Rapid Wien. Voor de Conference League is 3 op 6 dan weer genoeg. Simpel gezegd is Racing Genk bij een zege tegen Dinamo Zagreb of Rapid Wien altijd zeker van de derde plaats. Worden het tegen Rapid Wien een gelijkspel - ongeacht de uitkomst tegen Zagreb, dan moeten de Limburgers hopen dat Rapid Wien niet wint van West Ham.

Genk overwintert in de Europa League:

- als het 6 op 6 pakt tegen Dinamo Zagreb en Rapid Wien

- als het wint van Dinamo Zagreb met meer dan drie doelpunten verschil én Zagreb wint niet van West Ham

- als het wint van Dinamo Zagreb én Zagreb verliest van West Ham

Genk overwintert in de Conference League:

- als het wint van Dinamo Zagreb

- als het wint van Rapid Wien

- als het gelijkspeelt tegen Rapid Wien én Rapid Wien wint niet van West Ham

Stand groep H Europa League

1. West Ham - 10 punten

2. Dinamo Zagreb - 6 punten

3. Racing Genk - 4 punten

4. Rapid Wien - 3 punten

Volledig scherm Racing Genk speelde gisteren gelijk tegen West Ham. © BELGA

AA Gent: al zeker van overwintering

Voor AA Gent is de strijd al gestreden, al staat er in de twee laatste wedstrijden wel nog één en ander op het spel. Door de draw tussen Flora Talinn en Anorthosis Famagusta waren de Buffalo’s gisteren al voor hun wedstrijd zeker van Europese overwintering in de Conference League, maar groepswinst levert nog een voordeel op. Zo wordt de beste ploeg van elke poule vrijgesteld van de eerste knock-outfase. Dat betekent dat AA Gent bij groepswinst pas weer in maart Europees de wei in moet en zich zo dus een drukke februarikalender kan besparen.

Wanneer is Gent nu zeker van groepswinst? Door de zege in de heenmatch tegen Partizan Belgrado kunnen de Buffalo’s het zich permitteren om met gelijk aantal punten te eindigen als de Serviërs. Op basis van de onderlinge resultaten haalt Gent dan altijd de bovenhand. Partizan mag gewoon niet meer dan drie punten beter doen dan de mannen van Hein Vanhaezebrouck. Concreet: als Partizan 6 op 6 pakt tegen Flora Talinn of Anorthosis Famagusta heeft Gent genoeg aan 3 op 6. Als Partizan 4 op 6 pakt, dan heeft Gent genoeg aan een draw tegen Flora of Anorthosis. Haalt Partizan zelf maar 3 op 6 of minder, dan is Gent sowieso zeker van groepswinst.

AA Gent wordt groepswinnaar:

- als het zelf wint van Flora Talinn of Anorthosis Famagusta

- als Partizan Belgrado verliest van Flora Talinn of Anorthosis Famagusta

AA Gent wordt tweede:

- als Partizan Belgrado vier punten meer dan AA Gent haalt uit de laatste twee wedstrijden

Stand groep B Conference League

1. AA Gent - 10 punten

2. Partizan Belgrado - 7 punten

3. Flora Talinn - 2 punten

4. Anorthosis Famagusta - 2 punten

