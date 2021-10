Wat Ngonge kan, dat doet Origi ook: landgenoot doet weer van zich spreken bij Liverpool met wondergoal

VoetbalZijn plaats in de geschiedenis bij Liverpool dwingt hij niet af met speelminuten, wel met memorabele goals. Tegen tweedeklasser Preston North End scoorde Divock Origi een pareltje. Met een hakje over het hoofd.

Het aantal speelminuten dit seizoen in de Premier League kan hij op een hand tellen. In de pikorde zit hij vast achter het fenomeen Mo Salah, Diogo Jota, Roberto Firmino en Sadio Mané. Het is in de League Cup, en in mindere mate in de Champions League, dat Origi zich in de kijker moet spelen.

Dat doet hij. En hoe! Tegen Preston scoorde hij in het slot een fantastisch doelpunt. Een fantasietje. Zo’n memorabele goal waar hij een patent op lijkt te hebben.

Origi staat zeven jaar onder contract bij Liverpool. Hij slaagde er niet in écht door te breken, maar heeft wel zijn plaats in de geschiedenis afgedwongen. Zijn hoogtepunt was de Champions League van 2018-2019, de campagne die Liverpool won. Hij speelde een prominente rol in de ‘redmontanda’ tegen Barcelona en scoorde ook in de finale, tegen Tottenham.

Onze landgenoot ligt nog een jaar onder contract op Anfield. De club had verwacht dat hij vorige zomer al andere oorden had opgezocht. Ook vorig seizoen was hij vijfde keus.

Elf van zijn 37 goals in Engelse loondienst maakte hij overigens in de League Cup, de minste belangrijke bekercompetitie.

Volledig scherm © AP