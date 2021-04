Wat leert Ivan De Witte uit het Super League-debacle met het oog op een BeNeLiga? “Appelen met peren vergelijken”

Ik verwacht me aan pittige discussies tussen de clubs. Het zou bovendien ook goed kunnen dat we de fans niet meekrijgen in dit verhaal

“Eén les die te leren valt naar de BeNeLiga toe, is dat we heel veel aandacht aan de solidariteit zullen moeten besteden”, gaat De Witte verder. “In de Super League werd er niet meer gesproken over solidariteit. De clubs wilden zich afzonderen in een gesloten competitie, en daar zit nog een onderscheid. In de BeNeLiga zal er geen sprake zijn van een gesloten competitie. Dalen en stijgen moeten een belangrijke factor zijn, zodat iedereen toegang heeft.”