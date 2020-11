Wat kan Club in Dortmund? Marc Degryse en Stephan Keygnaert in derde aflevering van onze podcast ‘Top of the League’ (18u)

In de derde aflevering van ‘Top of the League’, de splinternieuwe podcast van HLN.be en VTM Nieuws, ontvangt Maarten Breckx analist Marc Degryse en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. Hoe leeft Club Brugge na de nipte zege tegen KV Kortrijk naar de Champions League-verplaatsing dinsdagavond in Dortmund toe? De staat van RSC Anderlecht, dat onderuit ging in Beerschot en een zielloze indruk naliet? Het Genkse debuut van John van den Brom? Vragen die vanavond om 18u ongetwijfeld een antwoord krijgen, terwijl ook voetbaljournalist Jarno Bertho de aanwezigen trakteert op enkele opvallende weetjes en statistieken.