Wat houdt de Nations League nu weer juist in? En tegen wie spelen de Rode Duivels? Ontdek het antwoord op al uw vragen in deze Nations League-gids

VoetbalKevin De Bruyne en Louis Van Gaal hebben er niet echt veel zin in. Helemaal op het einde van een loodzwaar seizoen moeten onze Rode Duivels en co nog eens vier keer aan de bak in de Nations League. Volgens sommigen veredelde oefenwedstrijden, volgens anderen toch wel een prestigieus tornooi. Maar wat is de inzet? En wanneer wordt er gespeeld? Ontdek het allemaal hieronder.

In 2018 lanceerde de UEFA de Nations League om ervoor te zorgen dat vriendschappelijke wedstrijden toch een doel kregen. Bovendien zorgt de verdeling in vier divisies ervoor dat landen tegen gelijkwaardige tegenstanders spelen. Toch blijft het een behoorlijk ingewikkeld format. Wie door de bomen het bos niet meer ziet, kan hier een antwoord op enkele prangende vragen terugvinden.

Hoe werkt de Nations League juist?

De 55 deelnemende landen werden in 2018 opgedeeld in vier divisies (A,B,C en D) volgens hun UEFA-coëfficiënt. In die vier divisies worden de ploegen vervolgens opgedeeld in opnieuw vier groepen van drie of vier landen. In de eerste fase van het tornooi wordt hierin de groepsfase afgewerkt.

Volledig scherm De groepen in divisie A © rv

De vier groepswinnaars van divisie A (waarin uiteraard ook de Belgen zitten) vechten daarna onderling voor de Nations League-titel. De ploegen die laatst worden in hun divisie, degraderen naar een divisie lager. En de ploegen uit de divisies B, C en D die hun groep winnen, spelen in de volgende Nations League een niveautje hoger.

Wat valt er te verdienen?

De groepswinnaars uit divisie A spelen na de groepsfase in een Final Four om de trofee van de Nations League. Maar dat is niet het enige wat er te winnen valt. De Nations League kan ook helpen bij het behalen van een ticket voor een groot tornooi. Bij deze editie gaat het om het EK in 2024. Voor dat EK plaatsen 20 van de 23 landen (Duitsland is als gastland al zeker van zijn plekje) zich via de reguliere kwalificatiecampagne, die pas na de Nations League van start gaat.

Maar voor die laatste drie plekjes is de Nations League wel van belang. Twaalf ploegen die zich niet rechtstreeks via de kwalificatiecampagne konden plaatsen, spelen in play-offs voor de laatste drie EK-tickets. Om die twaalf deelnemende ploegen te selecteren, wordt er gekeken naar de resultaten in de Nations League. Wie dus nu goed presteert in de Nations League houdt volgend jaar nog een alternatief achter de hand voor moest het foutlopen in de kwalificatiecampagne.

Volledig scherm © Photo News

De kans dat de Rode Duivels zich niet via de kwalificatiecampagne kunnen plaatsen en op dit alternatief moeten rekenen, lijkt klein. Maar De Bruyne en co kunnen hun weg naar het EK de komende weken nog op een andere manier vergemakkelijken. Want ook voor de loting van de kwalificatiegroepen wordt er dit jaar naar de resultaten in de Nations League gekeken.

Zo komen de vier groepswinnaars van divisie A hoe dan ook in een groep met 5 (in plaats van 6) ploegen terecht. En ook voor het indelen van de potten kijkt de UEFA naar de resultaten in de Nations League. Kortom: een goede groepsfase in de Nations League geeft toch al een duwtje in de rug richting het EK van 2024.

Hoe verliepen de vorige edities?

In 2019 werd de eerste Nations League gewonnen door Portugal. Zij klopten Nederland in de finale. De Belgen konden zich toen niet plaatsen voor het eindtornooi. Dat lukte vorig jaar wel, maar toen botsten de Rode Duivels op wereldkampioen Frankrijk. De Fransen wonnen daarna ook de finale tegen Spanje. België werd vierde na een nederlaag tegen Italië in de wedstrijd voor de derde plaats. Bekijk hieronder nog eens de beelden.

De Belgen gaan eruit tegen Frankrijk in de halve finale

De Fransen kloppen de Spanje in de finale

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © BELGA

Wanneer wordt er gespeeld?

De komende twee weken worden de eerste vier wedstrijden van de groepsfase afgewerkt. De laatste groepswedstrijden zijn voor eind september en het finaletornooi gaat door in juni 2023.

Wanneer spelen de Rode Duivels?

De Belgen zitten in een groep met Nederland, Wales en Polen. De eerste vier wedstrijden worden dus nu al in sneltempo afgehaspeld. Hier het speelschema voor onze Duivels:

Vrijdag 3 juni om 20.45 uur: België-Nederland

Woensdag 8 juni om 20.45 uur: België-Polen

Zaterdag 11 juni om 20.45 uur: Wales-België

Dinsdag 14 juni om 20.45 uur: Polen-België

Donderdag 22 september om 20.45 uur: België-Wales

Zondag 25 september om 20.45 uur: Nederland-België

Wordt België groepswinnaar, dan speelt het de Final Four. Daar vinden de halve finales plaats op 14 en 15 juni en de finale op 18 juni.

Zijn er nog tickets?

Voor de wedstrijd tegen Polen kan u via de website van de Belgische voetbalbond nog kaartjes kopen. De prijzen schommelen tussen de 25 en de 76 euro. De wedstrijd tegen Nederland is volledig uitverkocht. Het is pas voor het eerst sinds juni 2018 tegen Portugal dat onze Duivels voor een vol Koning Boudewijnstadion zullen spelen. De Bruyne mag er dan wel niet zoveel zin in hebben, de fans kijken duidelijk wel uit naar de clash tegen onze noorderburen.

Waar kan ik op tv kijken?

Maar niet getreurd, u hoeft de wedstrijd uiteraard niet te missen. Bij VTM kan u alle wedstrijden van onze Rode Duivels live volgen.