Wat gebeurt daar allemaal in Marseille? Messi krijgt fan achter zich tijdens dribbel, Neymar moet corners nemen onder bescherming politieschilden

Shirt Bodart was oplossing à la Belge - Blessure­zor­gen bij Antwerp

6:31 Op Cercle stond Arnaud Bodart zowaar in de kleuren van de thuisclub te keepen. Groene sokken en een groene short, maar een zwart shirt. Kledingsponsor Adidas had nochtans een stijlvollere outfit voor de Luikse doelman voorzien. “De volledige groene outfit was vooraf goed bevonden, maar bleek voor de ref toch niet voldoende af te wijken van de uitrusting van Cercle. Dus moesten we iets vinden. Dat is een zwart trainingsshirt geworden waar we hier nog snel een rugnummer op hebben laten drukken. Een oplossing à la belge”, grijnsde Bodart. (SJH)