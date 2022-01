Wat gaat Philippe Clement verdienen? Hoe hoog liggen de verwachtingen? Onze man kroop in het zog van de nieuwe trainer van Monaco bij diens eerste werkdag

VoetbalGekleed in een strak zwart pak gaf Philippe Clement tekst en uitleg bij zijn overstap naar AS Monaco en wat hij “een exceptionele uitdaging” noemde. Clement moet de Monegasken naar de top drie in de Ligue 1 loodsen. Uw krant zat op de eerste rij bij de blijde intrede van kroonprins ‘Philippe van Monaco’. “Wie drie jaar op rij kampioen kan spelen in België, bovendien met een manier van voetballen die aanleunt bij de onze, is klaar voor de volgende stap in zijn carrière.”