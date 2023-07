“Wat een puinhoop”: ook Italiaanse sportkranten hebben vette kluif aan saga rond transfer Lukaku

Alleen: er is sinds vrijdagavond een groot probleem. Bronnen binnen Inter fluisteren journalisten in dat Sebastien Ledure, de advocaat van Lukaku, niet bereikbaar is. Dat hij zijn telefoon niet meer opneemt. Dat hij heeft gebroken met Roc Nation en ook zijn engagement naar Inter plots niet nakomt. Nochtans hebben Chelsea en Inter zijn finale zegen nodig om een deal te sluiten. Ook Lukaku zelf geeft niet thuis. Zelfs niet voor ploeggenoten.

In Italië domineert de transfersaga rond Lukaku ook de sportkranten. Bij het toonaangevende ‘ La Gazzetta dello Sport’ klinkt het op de voorpagina als volgt: “De ongelooflijke race tegen de klok. Lukaku, wat een puinhoop”. ‘ Tuttosport’: “Inter bereikt deal met Chelsea, maar ‘Big Rom', doet dat niet.” En dan is er nog ‘Corriere dello Sport’ : “Sensationeel: nu weigert Lukaku Inter”. Het is wachten op Juve.”

Bij Chelsea valt te horen dat enkel Al-Hilal een concreet bod heeft uitgebracht. Woensdag gaf een makelaar de club een heads up over de plannen van Juventus om 40 miljoen te bieden (37,5 miljoen plus 2,5 aan bonussen). Geldig voor het geval spits Dusan Vlahovic bij Juve zou vertrekken - tot 4 augustus. De Serviër is er persoonlijk uit met PSG.