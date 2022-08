Wat een ontlading! Anderlecht kwalificeert zich voor Conference League na zenuwslopende penaltythriller tegen Young Boys

Enorm veel strijd, maar te weinig kwaliteit. Zeker na de vervangingen van Fabio Silva en Lior Refaelov. Misschien vatten we de 120 minuten van Anderlecht tegen Young Boys zo nog het best samen, 0-1 op het einde van de reguliere speeltijd en de verlengingen. Het kopje van Lior Refaelov hing naar beneden, Wesley Hoedt ging nog even verhaal bij de scheids uit Oekraïne voor een vermeende strafschopfout. De achterstand tegen Young Boys bij de rust zat de mannen met Europese ervaring bij Anderlecht niet lekker. De voorsprong van de Zwitsers na vijfenveertig minuten gevleid, maar ook niet gestolen. In vergelijking met een week geleden was Refaelov er opnieuw bij, Marco Kana was logische vervanger van Adrien Trebel. Ook Kristian Arnstad bleef in de basis. Na die heenwedstrijd had je al het gevoel dat het alle kanten uitkon in dit duel, een echte fifty-fifty. Alleen verwacht je in een alles-of-niets duel voor een vol huis net iets meer drang naar voren van Anderlecht. In wat een finale was, richtinggevend voor de rest van het seizoen. De dominantie bleef uit, de kansen ook.

Young Boys startte met offensieve intenties aan de partij en probeerde snel druk te zetten op het trio centraal achterin bij paars-wit. Sterkhouder Cheikh Nsame was er deze keer wel van bij de aftrap bij. Terwijl Anderlecht het weekend vrijaf kreeg om dit cruciaal duel voor te bereiden scoorde Nsame een hattrick voor de Young Boys in de beker. Met de organisatie en de defensieve intensiteit was niets mis. De ploeg uit Bern dreigde een paar keer van afstand, maar telkens lag een speler van Anderlecht in de weg. Tot iets voorbij halfweg de eerste helft. Meschack Elia - in een recent verleden nog op proef bij Anderlecht - zette zelf een actie op. Hij was sneller dan Amuzu en Delcroix en zag zijn poging via de voet van Hoedt in de verste hoek belanden. Een koude douche voor Anderlecht dat zich moeizaam herstelde. Fabio Silva mikte naast en Amuzu ging centraal voor doel overhaast te werk en rateerde zijn schot daardoor helemaal. Nsame kopte nog eens net over aan de overkant.

Mazzu greep in bij de rust. Kristian Arnstad werd naar de kant gehaald, Lior Refaelov werd een rijtje achteruit getrokken en Sebastiano Esposito ging naast Fabio Silva in de spits spelen. De tussenstand was zorgwekkend, maar niet onoverkomelijk. Eén goal en de wereld zag er alweer een pak rooskleuriger uit. Fabio Silva was er dictbij, maar zijn schot werd in extremis afgeblokt. Anderlecht probeerde de Zwitsers nu wel met de rug tegen het eigen doel te plakken. Young Boys ontsnapte, Camara werkte Fabio Silva tegen de grond en had daar altijd zijn tweede gele kaart voor moeten krijgen. Seconden later redde diezelfde Camara een bal van de lijn van Fabio Silva. Het deed de vlam wel in de pan slaan in het Lotto Park, maar Anderlecht bleef aanvallend te onmondig om echt veel doelgevaar te creëren. Veel kwaliteit was er in het slot niet, spanning des te meer. Mazzu haalde Verschaeren - matige match van de tien - en Kana nog naar de kant voor Olsson en Stroeykens. Benito Raman weet zo ook meteen waar hij aan toe is, vijfde spits in de pikorde. Benito mocht wel nog opdraven voor de verlengingen. Esposito leek voor de verlossing te zorgen in de slotfase, maar de Italiaan deed dat vanuit buitenspel.

Mazzu haalde na Fabio Silva in de verlengingen ook Refaelov naar de kant, compleet leeggestreden. Anderlecht op zoek naar een ‘unsung hero’ in wat een echt ‘survival of the fittest’ werd. Stroeykens moest mee knokken op het middenveld, Ishaq ook. Murillo kreeg krampen en Benito Raman was bijna de held. Zijn schot uit een scherpe hoek botste op de paal.

Strafschoppen moesten de beslissing brengen. En daarin toonde Anderlecht zich, in tegenstelling tot de bekerfinale, het koelbloedigst. Hoedt, Sadiki en Esposito zetten hun elfmeter om, de Zwitsers misten er drie. Het Lotto Park ontplofte. Na vier jaar in het vagevuur speelt Anderlecht straks eindelijk weer een Europese groepsfase.

