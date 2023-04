Wat een domper! Anderlecht grijpt na penalty’s en bijzonder moeilijke avond tegen AZ naast eerste Europese halve finale sinds 1990

Het Europees avontuur van Anderlecht zit erop. Na een dramatisch openingskwartier had AZ Alkmaar de goeie uitgangspositie van paars-wit al uitgewist, maar Anderlecht sleepte zich ondanks een dramatische match toch tot strafschoppen. In die loting trok AZ (verdiend) aan het langste eind.

AZ warmde zijn supporters vooraf op met wat throwbacks. Herinneringen van heroïsche Europese comebacks. Zo’n stunt moesten ze nog eens zien te flikken na die 2-0 in het Lotto Park van een week eerder.

Voor Anderlecht was het vooral zaak om niet tegen een vroege achterstand aan te lopen. Het zou het uitverkochte AFAS Stadion en die in het rood alleen maar extra moed geven. Maar het rampscenario voltrok zich al na 2 minuten. Murillo beging volgens de Italiaanse scheidsrechter Massa een penaltyfout op de rand van de zestien, Pavlidis strafte dat genadeloos af.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het kon nog erger. Na 12 minuten was de gunstige uitgangspositie van Anderlecht al helemaal uitgewist. Pavlidis - weer hij - tikte de bal op aangeven van Odgaard in een leeg doel nadat Murillo vergat hem buitenspel te zetten. Anderlecht speelde met de daver op het lijf en kreeg werkelijk geen voet aan grond. Geen pass kwam aan. Debast kon met een ultieme ingreep een hattrick van Pavlidis vermijden, en ook Verbruggen hield RSCA een paar keer overeind op pogingen van Odgaard. Ondanks dat paars-wit het overwicht vanaf minuut 30 wel herstelde, mochten ze niet klagen dat het bij de rust ‘maar’ 2-0 stond.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vertonghen sprak z’n manschappen eens toe. Anderlecht moest na rust uit een ander vaatje tappen, maar slaagde daar amper in. Halverwege de tweede helft hadden ze amper 0,12 expected goals bij elkaar gespeeld. Het geluk was dat AZ ook minder gretig naar voor voetbalde door die gelijke stand. Toen Refaelov dan eindelijk eens in een kansrijke positie kwam, vergat hij te trappen. N’Diaye stuitte in de herneming op AZ-doelman Ryan.

AZ kwam nog eens opzetten via Odgaard, maar die kopte over. Ook Reijnders en Hatzidiakos kregen de 3-0 niet gemaakt, Kerkez trapte vol op de paal en Odgaard miste oog in oog met Verbruggen. Over twee wedstrijden heen verdiende Anderlecht het niet zich te plaatsen ten koste van AZ, maar zo lang dat doelpunt niet viel... Slimani en Stroeykens kregen nog ultieme kansen, maar het stevende af op verlengingen.

Ook daar was het bibberen van begin tot eind voor paars-wit, want het bleef kansen regenen voor AZ. Odgaard kwam met een poging op het doelhout dicht in de buurt, en de Deen zag zijn heldenrol in rook opgaan toen hij werd afgevlagd voor buitenspel toen hij Verbruggen eindelijk eens kon kloppen. Penalty’s dan maar. Daar waar Verbruggen zich tegen Ludogorets al eens kon onderscheiden. Clasie scoorde de eerste voor AZ, Vertonghen miste meteen. Nadat Kana scoorde, miste ook Sardella. Deze keer pakte Verbruggen er geen enkele, Meerdink gaf het nekschot. Einde verhaal voor Anderlecht in de Conference League. Zondag ook einde seizoen?

Volledig scherm © Photo News

Teleurgestelde Verbruggen: “De beste ploeg heeft gewonnen” Bart Verbruggen kon na de uitschakeling zijn ontgoocheling niet verbergen. “Mijn eerste analyse? Het is nog wat te vroeg om met een goede analyse te komen. Op dit moment ben ik teleurgesteld. Het enige wat we konden doen, waren penalty’s afdwingen en dan hopen dat we de loterij zouden winnen. Maar helaas.” “Een verklaring waarom het vandaag niet lukte? Als ik het wist, hadden we het opgelost. Maar het wordt niet makkelijk als je na twee minuten een penalty en doelpunt tegenkrijgt. Dan gaat het publiek er nog meer achterstaan en geloven ze er nog wat extra in. Dat maakte het moeilijker. Als we eerlijk zijn: de beste ploeg heeft gewonnen. Nu moeten we zo snel mogelijk deze uitschakeling uit ons systeem krijgen richting zondag. We moeten winnen, hopelijk laat de concurrentie punten liggen.”

De match in cijfers:

Volledig scherm . © SofaScore

Meer cijfers en statistieken op SofaScore!

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.