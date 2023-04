Wat als Antwerp de beker wint? Zo verloopt verdeling Europese tickets

Enkele mindere Europese seizoenen zorgden ervoor dat de verdeling van de tickets dit jaar anders verloopt. Er is geen zekerheid op een Belgische ploeg in de Champions League of de Europa League. Gelukkig is er ook goed nieuws: België steeg dit seizoen enkele plaatsen op de coëfficiëntenranglijst. Door ‘de beste campagne ooit’ zal ons land volgend jaar weer recht hebben op een gunstigere verdeling, maar dat geldt helaas niet voor dit seizoen.

Wie maakt er nog kans op Europees voetbal? Zowel de ploegen uit de Champions’ play-offs als diegene uit de Europe play-offs kunnen nog een Europees ticket bemachtigen. Als laatste is er ook nog KV Mechelen, dat komende zondag de bekerfinale speelt. Racing Genk sloot de reguliere competitie als leider af en is al zeker van de tweede voorronde van de Conference League. Champions’ play-offs: 1. Racing Genk - 38 punten*

2. Union - 38 punten*

3. Antwerp - 36 punten

4. Club Brugge - 30 punten* Europe play-offs: 5. AA Gent - 28 punten

6. Standard - 28 punten*

7. Westerlo - 26 punten*

8. Cercle Brugge - 25 punten * die ploegen kregen bij de halvering een half punt extra. Bij een gelijk aantal punten is de ploeg zonder sterretje in het voordeel.

De landskampioen

Eén van de vier ploegen uit de Champions’ play-offs zal op het einde van het seizoen de titel pakken én zich verzekeren van Europees voetbal. De landskampioen is namelijk de enige ploeg in België die zeker is van een Europese groepsfase volgend jaar. De winnaar van de competitie zal eerst aantreden in de derde voorronde van de Champions League. Om effectief in de groepsfase te belanden van die competitie moet onze nummer één daarna ook nog de play-offs overleven. Bij uitschakeling in de derde voorronde wachten de play-offs van de Europa League. Als het ook daar niet zou lukken, mag de titelhouder naar de groepsfase van de Conference League.

Volledig scherm Racing Genk is al zeker van Europees voetbal volgend jaar. © BELGA

De vice-kampioen

De nummer twee van onze competitie krijgt ook een kans in de Champions League. De weg naar de groepsfase is wat langer, want de vice-kampioen start in de tweede voorronde. Verlies zou de club doorverwijzen naar de derde voorronde van de Europa League. Het laatste vangnet zijn de play-offs van de Conference League.

De nummer drie

Voor de ploeg die op de derde plaats eindigt op het einde van de play-offs is het verhaal makkelijker. Die zal aantreden in de tweede voorronde van de Conference League. De nummer drie mag een Europese campagne vergeten als het die match niet wint.

De nummer vier

De vierde in de stand speelt een finaleduel tegen de winnaar van de Europe play-offs op 10 of 11 juni. De inzet? Een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. De bekerfinale kan de verdeling van de tickets lichtjes veranderen. Als Antwerp de beker wint, vindt er geen finalematch plaats en krijgt de winnaar van de Europe play-offs automatisch het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Afhankelijk van de plaats van Antwerp in de eindafrekening, schuiven de tickets gewoon één plaatsje op.

Volledig scherm Gent zal zondag supporteren voor Antwerp. De Buffalo’s maken via de Europe play-offs nog kans op een Europees ticket. © Photo News

De bekerwinnaar

Antwerp of KV Mechelen kunnen zich zondag al verzekeren van Europese wedstrijden volgend seizoen. De winnaar gaat naar de derde voorronde van de Europa League. Bij uitschakeling krijgt de bekerhouder nog een kans in de play-offs van de Conference League.

Wat met Antwerp?

De Great Old kan op twee manieren een Europees ticket bemachtigen. Als Antwerp zondag de bekerfinale niet wint, zal het vol aan de bak moeten in de Champions’ play-offs. Dan vindt er wél een finalematch plaats tussen de vierde in de stand en de winnaar van de Europe play-offs. Als Antwerp de bekerfinale wel wint, kan het via de play-offs nog een beter ticket bemachtigen (door eerste of tweede te worden). De andere Europese tickets schuiven dan gewoon op.

Wat als... Antwerp de beker wint én tweede wordt? Dan speelt het volgend jaar de tweede voorronde van de Champions League en gaat de nummer drie naar de derde voorronde van de Europa League. De vierde en de winnaar van de Europe play-offs zullen allebei aantreden in de tweede voorronde van de Conference League. Antwerp de beker wint en derde wordt? Dan speelt de Great Old volgend jaar de derde voorronde van de Europa League. De vierde en de winnaar van de Europe play-offs zullen ook dan de tweede voorronde van de Conference League spelen. Racing Genk vierde eindigt in de Champions’ play-offs? De leider van de reguliere competitie is al zeker van de tweede voorronde van de Conference League. Als Genk toch nog vierde zou eindigen, speelt de nummer drie van de Champions’ play-offs de finalematch tegen de winnaar van de Europe play-offs voor het laatste Europese ticket.

Volledig scherm Defour kan met Mechelen Europa in via de bekerfinale. © Photo News