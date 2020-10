Waarom Wesley Hoedt bij Lazio en niet bij Belgische club voetbalt: Antwerp, Anderlecht én Club bedankten voor recordsalaris

Red Flames Red Flames gaan (met twee revelaties?) voor nieuw doelpunten­ga­la: “Er zijn geen excuses”

26 oktober De Red Flames gaan in de EK-kwalificatiematch tegen Litouwen voor niets minder dan een replica van de heenwedstrijd. Want elke goal telt. “Er zijn geen excuses. Zo simpel is het.” Met twee revelaties in een hoofdrol?