Waarom een scheidsrechter in het vrouwenvoetbal slechts 52 euro verdient

Een wedstrijdpremie van 2.000 euro, plus een maandloon van 2.600 euro, bruto welteverstaan: dat is wat een elitescheids in de Jupiler Pro League tegenwoordig verdient, los van Europese opdrachten. Heel wat meer dan in de hoogste afdeling bij de vrouwen, waar slechts een habbekrats te rapen valt. Maar ook heel wat minder dan de bedragen die de grote buitenlandse competities aan hun refs uitkeren.

Fluiten in eerste klasse, dat rendeert alleen in het mannenvoetbal. In de Super League, de hoogste afdeling bij de vrouwen, moet de hoofdref het doen met een wedstrijdvergoeding van welgeteld 52 euro en zijn assistenten met 45 euro. Vanwaar dat verschil? Simpel: het vrouwenvoetbal is niet ingedeeld bij het profvoetbal, maar wel bij het amateurvoetbal. En dus zijn de tarieven navenant. Wie in de Super League een match leidt, krijgt net zo veel als voor een wedstrijd bij de mannen in eerste amateur.

Dat de Super League niet onder het profvoetbal valt, heeft te maken met de voorwaarden die in het reglement zijn opgenomen, zoals het verplichte aantal profspelers: in 1B moet een club minstens 19 spelers onder contract hebben, in 1A zelfs 23. In het vrouwenvoetbal hebben de meeste speelsters evenwel een amateurstatuut.

Buitenland

Maar hoe zit het nu in het buitenland? Wat verdienen de refs daar in de hoogste afdeling? Net als in België keert de Premier League z'n eliterefs een vast loon uit: hier bedraagt dat zo’n 2.600 euro, in de Premier League zou dat minimaal 4.800 euro zijn, een bedrag dat fors kan oplopen in functie van hun anciënniteit en prestaties in Europese competities. Op de wedstrijdpremies zit er een kleiner verschil: 2.000 euro in de Jupiler Pro League, 2.300 euro in de Premier League.

De Bundesliga dan: een basisloon van 5.000 euro per maand (wie vijf jaar ervaring heeft komt aan 5.800 euro en eentje met een FIFA-badge 6.600 euro), plus een premie van 5.000 euro per match, het dubbele van zijn assistent. De Franse Ligue 1 betaalt z’n toprefs 6.500 euro bruto (assistenten 4.200 euro) en een matchpremie van 3.000 euro, eveneens z’n assistenten. In de Eredivisie gaan de maandsalarissen van 4.500 tot 6.000 euro, plus 3.340 euro per match.

Volledig scherm Stephanie Frappart, de Franse scheidsrechter actief op het voorbije WK in Qatar. © AFP

La Liga doet nog beter: wie in Spanje aan de top fluit, verdient een vast maandloon van 12.500 euro. Voor elke match komt daar een bonus van 4.200 euro, de helft meer dan de videoref. In Italië kent de Serie A een premie van 3.800 euro per match toe en schaalt het z'n salarissen in functie van z'n ervaring: wie begint, krijgt op maandbasis 3.750 euro, de meest ervaren en internationale refs komen aan 6.600 euro.

Voor alle duidelijkheid: dit zijn allemaal bedragen die de refs in hun eigen competities verdienen. In Europa komen er premies van 2.000 tot 3.500 euro bij, afhankelijk van de categorie waarin de scheids zit.