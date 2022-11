Waarom een contract van bepaalde duur voor een trainer beter is dan eentje van onbepaalde: “Duurder om samenwerking te beëindigen”

Racing Genk DUBBELIN­TER­VIEW. Onuachu en Trésor, de ‘Kobe en Shaq’ van Racing Genk: “Als voetbal eerlijk was, ging Mike nu naar het WK”

Mike Trésor (25) en Paul Onuachu (28). De een heeft 13 assists, de ander 12 goals. De efficiëntie van het koningskoppel is jaloersmakend. Een dubbelinterview met de Kobe en Shaq van leider Racing Genk. “Een transfer in januari? Het laatste waar we aan denken.”

13 november