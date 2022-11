Waarom een contract van bepaalde duur beter is voor een trainer?

Voetbal Pro League roept clubs samen na nieuw wangedrag fans: "Verant­woor­de­lijk­heid nemen en plan versneld invoeren”

“Morgenochtend roep ik alle clubs samen over voetbalveiligheid”, aldus Lorin Parys, de CEO van de Pro League. Dat doet hij naar aanleiding van de trieste taferelen in Charleroi-KV Mechelen van gisteravond. Het zoveelste supportersincident dit seizoen in onze hoogste klasse.

