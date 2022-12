Waar komt de naam Pelé vandaan?

Edson Arantès do Nascimento werd geboren in het plaatsje Très Coraçoes (in de provincie Minas Gerais) als zoon van Dondinho, een toenmalige profvoetballer, en Celeste. Zijn ouders gaven hem het koosnaampje “Dico” mee in zijn jeugd, maar het waren zijn voetballende vriendjes die de straatarme jongen de roepnaam gaven waarmee hij later wereldberoemd zou worden. Omdat hij altijd tegen een voddenbal liep te trappen, een pelé in het Portugees. Volgens de overlevering duurde het vele maanden vooraleer Pelé zelf besefte waarom hij zo genoemd werd. Later kreeg hij veel vleiender bijnamen. De sportjournalist en toneelauteur Nelson Rodrigues, die hem met Santos aan het werk zag als 16-jarige, bedacht Pelé al een jaar voor hij zijn eerste wereldtitel behaalde met de eretitel “O Rei”, De Koning.