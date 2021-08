Waar is dat logo nu? Fenerbahçe-doelpuntenmaker wil clubembleem kussen, maar dat is afwezig op nieuwe truitjes van Puma

Europa League Europa League plots ver weg voor Antwerp na pijnlijke nederlaag in Cyprus

19 augustus If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. En speel al zeker niet met vuur. Antwerp toch... Van 0-1 ging het via 3-1 naar 4-2, na vier (!) individuele fouten. Wat een dreun. De Great Old heeft volgende donderdag meer dan een mirakel nodig wil het nog naar de Europa League.