“Waar hebben diegene die hem graag zien komen de laatste drie jaar gewoond? Op Mars?”: Lukaku pokert met Juventus, maar fans op Twitter lusten hem niet

"De speciaal­ste bloemen" voor z'n kersverse vrouw als afsluiter? De sprookjes­zo­mer van Thibaut en Mishel Cour­tois

De zomer van 2023. Thibaut Courtois (31) en Mishel Gerzig (26) zullen hem niet snel vergeten. Eerst was er het fabelachtige huwelijk, verspreid over twee dagen, aan de Côte d’Azur. Met nadien een al even indrukwekkende huwelijksreis. Van Ibiza naar de Malediven naar... Ibiza naar Bora Bora. Met kids, zonder kids, maar telkens zonovergoten. Ziehier: de sprookjeszomer van San Tibu, al is die nog niet helemaal ten einde.