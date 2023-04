Vrouwen Anderlecht kampioen na een 1-2-zege op het veld van OH Leuven

Blijft Karel Geraerts na Champions’ play-offs aan boord bij Union? Waarom de begeerde trainer in een luxesitua­tie zit

Union gaat in de play-offs volop voor de titel, dubbel gemotiveerd na de anticlimax vorig seizoen. Maar of zijn potentiële kampioenentrainer Karel Geraerts aan boord blijft? Gesprekken over een verbeterd contract lopen, maar Geraerts ligt goed in de markt en hapt in een luxepositie niet zomaar toe. Een stand van zaken.