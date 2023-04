Vriend en ex-ploegmaat, Julien Cools neemt afscheid van Birger Jensen: “Levensgenieter én steengoede doelman”

Afscheid van Birger Jensen, de Deense doelman met de zo kenmerkende blonde krullen is op 72-jarige leeftijd overleden . Nieuws dat hard aankwam bij zijn ploegmakkers van weleer, waaronder Julien Cools. “We deelden dezelfde muzieksmaak, dan stonden we samen de liedjes van ABBA mee te brullen.”

“Ik wist al even dat het niet goed ging met Birger. Maar als je dan zijn overlijden verneemt, dan is dat toch een klap.” Bij Julien Cools, vriend en ex-ploegmakker van Birger Jensen bij Club Brugge, kwam het nieuws hard aan. “In de gloriejaren die we samen hebben meegemaakt bij Club Brugge, was Birger een van mijn beste kameraden”, vertelt ex-Gouden Schoen, Julien Cools. “Tussen 1975 en 1978 werden we drie keer op rij kampioen van België, maar Birger maakte echt naam voor zichzelf in de Europese campagnes met Club.”

Blauw-zwart speelde in die periode twee Europese finales, twee keer bleek Liverpool te sterk. In 1976 in de UEFA Cup en in 1978 in Europa Cup I. “Op weg naar die Europa Cup I finale in 1978 weet ik nog dat Birger ons verschillende keren heeft recht gehouden. In de kwartfinale tegen Atlético Madrid stopte hij onder meer een strafschop. Uiteindelijk verloren we de finale toen met 1-0 van Liverpool in een volgepakt Wembley.”

© BELGAIMAGE

“Voor Birger was spelen op Wembley het absolute hoogtepunt. In dat mythische stadion mogen spelen betekende alles voor hem. Die avond zijn we nog samen op de lappen gegaan in Londen, met de broer van Birger. Dat was een bokser. We hebben zoveel meegemaakt.”

In die beginjaren bij Club bouwde Jensen een innige band op met Cools. “We lagen ook constant bij elkaar op de kamer op Europese verplaatsingen of tijdens oefenkampen in Oostenrijk onder coach Ernst Happel”, herinnert Cools zich. “We waren voortdurend aan het grappen en grollen. We deelden ook dezelfde muzieksmaak. Zo waren we allebei fan van ABBA, dan stonden we die liedjes mee te brullen op de kamer.”

“Ik heb eigenlijk niets dan goede herinneringen aan Birger. Hij was een echte levensgenieter, maar ook een steengoede doelman. Zelfs op het veld durfde hij al eens de show te verzorgen. Dan gooide hij eens een bal achterwaarts uit ofzo. Was Birger in de buurt dan kon je je altijd aan iets verwachten.”

De laatste jaren verwaterde het contact, ook al omdat het met de gezondheidstoestand van Birger Jensen de verkeerde kant uitging. “De laatste keer dat we elkaar zagen was op de reünie van oud-Club spelers in hotel Weinebrugge. Maar dat was nog voor corona. Sindsdien heb ik hem niet meer gezien, maar dat maakt mijn verdriet er vandaag niet minder om. Voor mij blijft hij één van de grote iconen van Club Brugge en we gaan hem missen.”

Julien Cools en kleinzoon Zappa Pauwels tijdes het gala van de Gouden Schoen.