Vragen rond toekomst van heel wat sterren én een hoop namen straks gratis af te halen: drukke zomer in het verschiet voor Europese topclubs

Erling Haaland (21): Dortmund —> Man City

De ene transfer van de zomer is al afgerond. Haaland speelt de komende vijf jaar voor Manchester City. De Engelse topclub houdt vol dat ze maar 65 miljoen betaalden. Totale kostprijs van de operatie, inclusief loon voor 5 jaar en commissies, ligt wel boven de 250 miljoen euro. Qua transfersom lijkt de Noor een koopje, maar hij komt met een fors prijskaartje. Ook omdat hij 30 miljoen euro per jaar zal verdienen, zoals De Bruyne.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 65 MILJOEN EURO

Volledig scherm Erling Haaland © AP

Robert Lewandowski (34): Bayern —> ?

Zijn makelaar, Pini Zahavi, speelt graag schaak. Maar het staat vast dat Lewandowski zijn nog één jaar lopende contract voorlopig niet wil verlengen. “Dit was misschien mijn laatste match voor Bayern”, zei hij afgelopen weekend. Vrouw Anna is met Spaanse lessen begonnen. Zahavi zwaait met een voorstel van drie jaar vanuit Barcelona. In Catalonië zijn ze voorlopig minder enthousiast dan in de Duitse media: het noodlijdende Barça moet eerst nog budgetten vinden om het brutojaarloon van 20 miljoen euro te betalen en een transfersom. Lewandowski kwam in 2014 transfervrij over van Dortmund.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 5 MILJOEN EURO

Volledig scherm Robert Lewandowski. © Photo News

Frenkie De Jong (25): Barcelona —> Man United?

Man United zoekt een opvolger voor Pogba en Matic. Een naam die op tafel ligt, is die van De Jong. Gezien de link met nieuwe trainer Erik Ten Hag, destijds zijn mentor bij Ajax. Barcelona wil De Jong graag houden, maar kan de centen goed gebruiken om zijn ploeg verder uit te bouwen. Met Kessié (AC Milan) strikte Barcelona al een middenvelder.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 70 MILJOEN EURO

Volledig scherm Frenkie De Jong. © AP

Romelu Lukaku (29): Chelsea —> ?

Straks wil hij een gesprek met zijn trainer en de nieuwe eigenaars. Lukaku overweegt een vertrek bij Chelsea, maar beseft ook dat hij bij andere clubs niet meer bovenaan de wenslijst staat. Gezien zijn seizoen, maar ook gezien de prijs die Chelsea heeft betaald en zijn loon van 25 miljoen euro per jaar. Hij moet wachten tot er bij een andere topclub een plaatsje vrijkomt.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 113 MILJOEN EURO

Volledig scherm Romelu Lukaku © Photo News

Youri Tielemans (25): Leicester —> Arsenal?

Leicester wil hem graag te gelde maken om zijn elftal op te frissen. Hij mikt op een ploeg die de Champions League ambieert. Bij Arsenal staat hij op een prioriteitenlijst. Andere clubs wikken en wegen nog. Net zoals Tielemans zelf.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 40 MILJOEN EURO

Volledig scherm Youri Tielemans. © AP

Gabriel Jesus (25): Man City —> Arsenal?

Gesprekken zijn er al geweest. De Braziliaanse spits is door de komst van Haaland en de Argentijn Julio Alvarez overbodig geworden bij City. Voor 50 miljoen euro wil City hem elders slijten. Arsenal is erg geïnteresseerd.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 32 MILJOEN EURO

Volledig scherm Gabriel Jesus. © Photo News

Aurélien Tchouameni (22): Monaco —> ?

Monaco wil graag 50 miljoen voor zijn talentrijke centrale middenvelder. Zowel bij Real Madrid als bij Liverpool is de Fransman aangeboden. Beide clubs zoeken een jonge, hongerige middenvelder.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 18 MILJOEN EURO

Volledig scherm Aurélien Tchouameni. © REUTERS

Ilkay Gündogan (31): Man City —> ?

De Duitse international ligt nog één jaar onder contract, maar City is niet zinnens hem een verlenging aan te bieden. Gündogan was de eerste aanwinst van Guardiola destijds én is één van de slimste spelers in zijn kern.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 27 MILJOEN EURO

Volledig scherm Ilkay Gündogan. © Photo News

GRATIS OP TE HALEN

Paul Pogba (29): Man United —> PSG of Juve?

Voor een tweede keer verlaat hij Man United transfervrij. In 2016 betaalde de Engelse topclub 105 miljoen euro aan Juventus plus 41 miljoen aan commissielonen voor een jeugdspeler die vier jaar eerder gratis was vertrokken, na een dispuut tussen makelaar Mino Raiola en Sir Alex Ferguson. Pogba moest het gezicht worden van de heropstanding van United. Vandaag is hij het symbool van een generatie overbetaalde en ondermaats presterende vedetten. Ondanks het feit dat een complex karakter in de kleedkamer altijd graag was gezien. De fans hebben hem al een tijdje opgegeven, hij deed hetzelfde met United. Het etiket van ‘virus’, dat José Mourinho op hem kleefde, is hij nooit meer kwijtgeraakt. Juve en PSG besturen zijn dossier.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 105 miljoen euro

Volledig scherm Paul Pogba. © REUTERS

Ousmane Dembélé (24): FC Barcelona —> ?

Zijn agent probeert PSG, Bayern en Man United warm te maken. De hoge verwachtingen heeft de dure Fransman (135 miljoen euro transferprijs, 12-20 miljoen euro bruto per jaar) nooit in kunnen lossen. Zijn levensstijl en Playstationverslaving waren lang een probleem voor de oud-Dortmundspeler. Begin februari werd hij nog genadeloos uitgefloten door het Barça-publiek. Hij weigerde immers bij te tekenen.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 135 miljoen euro

Volledig scherm Ousmane Dembélé © AFP

Gareth Bale (32): Real Madrid —> ?

Zijn toekomst laat Bale afhangen van een WK-kwalificatie met Wales. De eerste speler van 100 miljoen wil graag terug naar Engeland. Real is in zijn hoofd al een tijdje een afgesloten hoofdstuk: zijn contract loopt af. De titelviering liet hij schieten door een rugblessure. Een verzuurde relatie met Zidane en een resem blessure zorgden ervoor dat hij een paria werd en mikpunt van spot in de Madrileense pers.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 100 miljoen euro

Volledig scherm Gareth Bale. © AFP

Antonio Rüdiger (29): Chelsea —> Real Madrid

In de vestiaire van Chelsea zullen ze een krijger missen. Een leider die over lijken gaat als het moet - Kevin De Bruyne weet hoe dat voelt. Chelsea en Rüdiger kwamen er nooit uit over een contractverlenging. De sancties voor Abramovitsj en de verkoop van de club hielpen het dossier evenmin. “Ik had een ander einde in gedachten”, zei hij. “Maar ik zal Londen altijd dankbaar blijven.” De Duitser won de Champions League en de Europa League bij Chelsea. Volgend seizoen is hij weer ploegmaat van Courtois en Hazard, dit keer bij Real.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 35 miljoen

Volledig scherm Antonio Rudiger. © Photo News

Divock Origi (27): Liverpool —> AC Milan?

De finale punten en komma’s worden pas gezet na de Champions Leaguefinale, maar bij Milan gaan ze er vanuit dat Origi straks een vierjarig contract ondertekent.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 12,5 miljoen euro

Volledig scherm Divock Origi. © ANP / EPA

Adnan Januzaj (27): Real Sociedad —> ?

Er ligt een aanbod om zijn contract te verlengen onaangeroerd op de tafel. Sociedad wacht op een seintje van Januzaj. Onder andere Napoli volgt zijn dossier.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 8,5 miljoen euro

Volledig scherm Adnan Januzaj © ANP / EPA

Axel Witsel (33): Borussia Dortmund —> ?

Zijn toekomst ligt wellicht in de Serie A, maar het is wachten tot de dominosteentjes vallen. Bij enkele topclubs ligt hij in de balans met andere, jongere middenvelders.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 40 miljoen euro

Volledig scherm Axel Witsel. © Photo News

Jason Denayer(26) Olympique Lyon —> ?

De Rode Duivel kwam de voorbije maanden amper in actie bij Lyon. Zijn entourage heeft diverse lijntjes uitliggen, in verschillende competities, maar Denayer wil graag Champions League spelen.

HOOGSTE PRIJS OOIT BETAALD: 10 miljoen euro

Volledig scherm Jason Denayer. © Getty Images

Ook zij zijn einde contract

Paulo Dybala: 28 jaar, Argentijn, Juventus —> ? - hoogste prijs ooit: 41 miljoen euro

Luís Suarez: 35 jaar, Uruguayaan, Atlético —> ? - hoogste prijs ooit: 81 miljoen euro

Ángel Di Maria: 34 jaar, Argentijn, PSG —> Juventus? - hoogste prijs ooit: 75 miljoen euro

Andreas Christensen: 26 jaar, Deen, Chelsea —> Barcelona - hoogste prijs ooit: 0 miljoen euro

Franck Kessié: 25, Ivoriaan, AC Milan —> Barcelona - hoogste prijs ooit: 32 miljoen euro

Volledig scherm Paulo Dybala. © Photo News