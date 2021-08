Vorig jaar de revelatie, nu is Beerschot plots de hekkensluiter met één op twaalf: “Nog maar tien procent van competitie achter de rug”

Beerschot dat met één op twaalf aan het seizoen begint: geleden van 2012-2013. Beerschot dat drie opeenvolgende thuismatchen verliest: geleden van 2012-2013. Beerschot dat drie keer op een rij niet kan scoren voor eigen volk: geleden van 2012-2013. In 2012-2013 zakte Beerschot uit 1A en ging de club zelfs failliet…

Ondanks de slechte voortekenen probeert men op het Kiel de rust te bewaren. Voorzitter Francis Vrancken heeft sowieso geen aanleg voor pessimisme. “Die één op twaalf staat er natuurlijk, maar dat zorgt absoluut niet voor paniek”, benadrukt Vrancken.

“Tegen Union speelde we een erg slechte wedstrijd, maar tegen Cercle, AA Gent en Standard zat er telkens meer in. Laat ons dus zeggen dat we over het algemeen tevreden zijn over spelers en technische staf, maar ontgoocheld over het resultaat. Met iets meer geluk hadden we al een paar punten meer gehad.”

Volledig scherm Francis Vrancken, voorzitter van Beerschot. © BELGA

Vrancken maakt zich sterk dat Beerschot vlotter zal gaan oogsten eens de aanvallende nieuwkomers Lawrence Shankland (die vanaf aanstaand weekend speelgerechtigd is) en Ramiro Vaca (die normaal deze week tekent) in actie komen. Zij moeten Tarik Tissoudali (die in januari naar Gent trok) doen vergeten. Vraag is wel waarom de vervanging van Tissoudali zo lang op zich liet wachten. Het was ondertussen immers al héél lang duidelijk dat Beerschots probleem zich vooraan situeerde.

“Soms moet je eens durven wachten op opportuniteiten”, legt Francis Vrancken uit. “We wilden vooral de juiste keuzes maken en lieten ons niet opjagen. Bovendien gingen we er aanvankelijk van uit dat in de spits Marius Noubissi iets sneller zou terugkeren uit blessure. Nu goed, met Shankland en Vaca er nog eens bij zie ik ons er wel weer bovenop komen. De competitie is ook nog maar voor tien procent achter de rug. Tijd genoeg om één en ander recht te zetten. De ervaring van trainer Peter Maes helpt om iedereen rustig te houden.”

Volledig scherm Beerschot-voorzitter Francis Vrancken met nieuwkomer Lawrence Shankland. © Beerschot

Lees ook.