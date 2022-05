Voorstel over taxshift in voetbal is er nog altijd niet: “Geldkraan voor profclubs blijft open”

voetbal 1A Lucas Bijker (KVM) moet onder het mes en is 6 tot 9 maanden out: “Eerste keer dat ik zo’n zware blessure heb”

KV Mechelen zit in de hoek waar de klappen vallen. Woensdag raakte Rick van Drongelen (23) betrokken in een dodelijk auto-ongeval, en gisteren kreeg Lucas Bijker (29) slecht nieuws. De linksback moet een knieoperatie ondergaan en is 6 tot 9 maanden out.

5 mei