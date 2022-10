Voormalig topdoelman Iker Casillas krijgt veel kritiek op sociale media na tweet over geaardheid

Time-outIker Casillas - voormalig doelman van Real Madrid - heeft een verrassende tweet geplaatst. “Ik hoop dat je me respecteert: ik ben homo”, aldus Casillias. Ook het antwoord van zijn ex-ploeggenoot bij de nationale ploeg, Carles Puyol, is best apart te noemen. “Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker”, tweette hij. Niet veel later verwijderde de intussen 41-jarige Spanjaard zijn tweet. Casillas beweert nu dat het een hacker was die de berichten postte.