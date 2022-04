Voormalig Real Madrid-speler Freddy Rincón vecht voor zijn leven na zwaar auto-ongeluk

Antwerp Ritchie De Laet kampt met darmpro­bleem: “Vaak pas laat duidelijk of trainen of spelen mogelijk is”

Antwerp-verdediger Ritchie De Laet kampt met een darmprobleem, zo blijkt uit enkele onderzoeken die de aanvoerder van de Great Old de voorbije weken onderging. Volgens de club is het probleem onder controle, maar kan het af en toe ook voor “zeer vervelende hinder" zorgen. “Het is vaak pas laat duidelijk of trainen of spelen mogelijk is.”

8 april